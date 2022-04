Chi è Mr Mike, il coach che trasforma le attività in franchising di successo

Un’azienda specializzata nel trasformare le attività in franchising di successo. Tutto questo grazie a videocorsi, mastermind e sessioni private individuali. Mr Mike è la storia di successo di un imprenditore originario di Mirandola di Modena che dopo aver generato più di 20 milioni di euro nel mondo delle discoteche e dell’intrattenimento ha deciso di ritirarsi a Cipro per aiutare, chi come lui, ha intrapreso il percorso imprenditoriale. I clienti ideali sono quegli imprenditori che vogliono crescere tramite la formula del franchising e vogliono offrire al mercato qualcosa di unico, difficile da replicare per i competitors.

“Il mio percorso”, ha raccontato Mike, “è iniziato nel mondo delle discoteche e poi è proseguito in altri settori come: eventi, consulenza, coaching, formazione, assistenza digitale, hardware ricondizionati e benessere”. “A un certo punto della mia vita”, continua Mike, “ho deciso di aiutare altri imprenditori ad avere grandi risultati e per farlo ho costruito Mr Mike coaching group (mrmikecoachingroup.com), la prima azienda specializzata in franchising coaching, dove offriamo: videocorsi, mastermind e sessioni private individuali”.

Come racconta Mike, il franchising può rappresentare una svolta in grado di offrire diversi vantaggi a un’attività. “Penso per esempio”, continua il fondatore di Mr Mike coaching group, “a far crescere in modo esponenziale il fatturato grazie alle affiliazioni, aumentare i margini ed essere più competitivi sul mercato grazie ad un maggiore potere contrattuale con i fornitori e attirare molto più facilmente il denaro perché il progetto è molto più ad alto potenziale rispetto a prima”. Ma i vantaggi non sono solo economici: “C’è poi una parte di vantaggi”, continua Mike, “legati alla forza del brand. Si può infatti diffondere più rapidamente la propria mission e i propri prodotti e servizi dove non si sarebbe mai potuti arrivare lavorando da soli, conoscere altri imprenditori e sfruttare l’intelligenza collettiva e le conoscenze aggiuntive che entrano nel progetto per aumentare il profitto e la notorietà del brand, aumentando così il valore intellettuale e patrimoniale dell’azienda, potendo vendere il marchio o l’intera azienda per svariati milioni di euro a gruppi più grandi del settore”.

L’importanza della formazione

La passione verso il mondo del franchising per Mr. Mike è nata insieme alla passione per l’imprenditoria. “L’unico modo di trasformare la propria vita a livello professionale se non si hanno particolari talenti artistici o sportivi”, spiega il coach, “è l’imprenditoria. Fare impresa è un modo per esprimersi, per creare qualcosa di unico ed importante e per guadagnare tanto quanto è il valore che sappiamo trasferire al mercato. Ciò che mi che mi appassiona del franchising infatti è proprio questo, poter aumentare esponenzialmente il valore che possiamo trasferire al mercato, ampliando gli orizzonti, creando nuove collaborazioni e migliorando il business e la notorietà del brand oltre ogni limite immaginabile”.

Mr Mike è un coach con un metodo diverso rispetti ai concorrenti: “In questo settore”, racconta il fondatore, “non basta aver fatto 3 corsi per fare coaching, è necessaria l’esperienza reale di ha ottenuto davvero dei risultati. La maggior parte dei coach e dei consulenti oltre a non avere esperienza nel mondo del franchising, sono dei liberi professionisti puri e la loro mentalità è distante anni luce da quella che invece serve all’imprenditore di nuova generazione. Il mio metodo nasce per rispondere alla domanda ‘Mike come hai fatto a fare più di 20 milioni a meno di 30 anni con il franchising?’. Ovviamente non è possibile dare una risposta secca a questa domanda, per questo ho creato dei videocorsi formativi all’interno dei quali spiego per filo e per segno il metodo V3: Valore del progetto, valore del format e valore del team. Oltre a questo, ho creato un percorso formativo che si chiama ‘Franchising next generation’, dove parlo di come è cambiato il mercato e di come si crea e sviluppa anche da zero un franchising di successo nel nuovo mercato di oggi”.

