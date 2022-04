Da Elon Musk a Warren Buffett, chi sono i miliardari che hanno guadagnato di più nell’ultimo anno

Tra i dieci miliardari che hanno guadagnato di più ci sono alcuni nomi noti, un imprenditore delle criptovalute e un magnate latino-americano delle telecomunicazioni.

Tra mercati azionari in calo, la guerra tra Russia e Ucraina e il prosieguo della pandemia da Covid-19, il totale dei patrimoni dei miliardari del mondo è sceso di 400 miliardi di dollari nell’ultimo anno, secondo la lista 2022 di Forbes. Non per tutti, però, è stato un anno difficile.

Basta chiedere a Elon Musk, la cui fortuna è cresciuta di 68 miliardi dalla pubblicazione della classifica 2021. Il suo patrimonio ha raggiunto i 219 miliardi, cifra che lo pone per la prima volta in cima alla graduatoria annuale dei più ricchi al mondo. Musk ha visto crescere la sua fortuna – dopo avere venduto azioni di Tesla per 16 miliardi di dollari alla fine del 2021 e dopo avere pagato le tasse sui suoi guadagni – in seguito alla crescita del titolo della sua azienda nell’ultimo anno. In termini di dollari, Musk è la persona che ha guadagnato di più negli ultimi 12 mesi.

La popolarità della compravendita di criptovalute ha alimentato in parte l’ascesa del secondo tra i miliardari che si sono arricchiti di più. Changpeng Zhao, conosciuto come CZ, cofondatore di Binance, ha un patrimonio stimato in 65 miliardi di dollari, ovvero 63,1 miliardi in più dell’anno scorso. Un salto enorme, ma spiegabile in parte con il fatto che Forbes ha acquisito nuove informazioni sulla quota di CZ in Binance (almeno il 70%, secondo alcune fonti, anche se la società non commenta). Inoltre, la stima del fatturato di Binance è aumentata di molto, perché il volume di transazioni è cresciuto.

Gli altri vincitori dell’anno vanno dal magnate indiano delle infrastrutture Gautam Adani al miliardario messicano delle telecomunicazioni Carlos Slim Helu, fino ai cofondatori di Google. Forbes ha calcolato i patrimoni per la classifica 2022 dei miliardari usando i valori delle azioni e i tassi di cambio dell’11 marzo. Va ricordato che le cifre possono cambiare – anche drasticamente – nel giro di giorni, o addirittura di ore.

Ecco i dieci miliardari che hanno guadagnato di più nell’ultimo anno.

1 | Elon Musk

Patrimonio: 219 miliardi di dollari

Incremento rispetto ad aprile 2021: 68 miliardi di dollari

Fonti di ricchezza: Tesla, SpaceX

Paese: Stati Uniti

Il patrimonio dell’imprenditore dei razzi e delle macchine elettriche è cresciuto di 68 miliardi nell’ultimo anno. Questo incremento segue quello di 126 miliardi nell’anno trascorso tra la pubblicazione della lista 2020 e quella della lista 2021. All’inizio di quest’anno, la fortuna di Musk ha superato per un breve periodo i 300 miliardi di dollari, salvo poi ridimensionarsi fino a 219 miliardi. Una cifra comunque sufficiente a renderlo la persona più ricca del mondo.

2 | Changpeng Zhao

Patrimonio: 65 miliardi di dollari

Incremento rispetto ad aprile 2021: 63,1 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: exchange di criptovalute

Paese: Canada

Conosciuto come CZ, Changpeng Zhao è l’amministratore delegato del più grande exchange di criptovalute del mondo, Binance, di cui possiede una quota stimata nel 70%. Il suo patrimonio è lievitato nell’ultimo anno per via delle nuove informazioni sulla sua quota e del successo dell’exchange. Zhao ha annunciato a gennaio che Binance intende spendere 200 milioni di dollari per acquistare una partecipazione di minoranza in Forbes, attraverso una transazione via Spac.

3 | Gautam Adani

Patrimonio: 90 miliardi di dollari

Incremento rispetto ad aprile 2021: 39,5 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: infrastrutture

Paese: India

Gautam Adani possiede azioni di sei società quotate che, nel 2021, hanno ottenuto risultati migliori rispetto all’indice di riferimento indiano. Il suo patrimonio è cresciuto così di oltre 39 miliardi. Adani è diventato perciò l’11esima persona più ricca del mondo e la seconda più ricca dell’Asia, subito dietro all’altro indiano Mukesh Ambani. Il presidente di Adani Group ha aziende che si occupano di generazione di energia, carbone e immobiliare. Adani Group, principale operatore portuale privato dell’India, possiede anche il 74% dell’aeroporto internazionale di Mumbai.

4 | Rodolphe Saadé & family

Patrimonio: 41,4 miliardi di dollari

Incremento rispetto ad aprile 2021: 30,5 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: logistica

Paese: Francia

Il patrimonio di Saadé è cresciuto grazie all’aumento della domanda registrato dalla sua società di logistica marittima, Cma Cgm, un’azienda privata di cui possiede il 73% assieme alla sua famiglia. Ora Saadé è la terza persona più ricca di Francia.

5 | Michael Bloomberg

Patrimonio: 82 miliardi di dollari

Incremento rispetto ad aprile 2021: 23 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Bloomberg

Paese: Stati Uniti

Il patrimonio dell’ex sindaco di New York è cresciuto quasi del 40% in un anno. Il motivo è l’aumento dei ricavi della sua società di informazione finanziaria e media, Bloomberg Lp, di cui possiede l’88%.

6 | Steve Ballmer

Patrimonio: 91,4 miliardi di dollari

Incremento rispetto ad aprile 2021: 22,7 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Microsoft

Paese: Stati Uniti

L’ex ad di Microsoft, diventato proprietario dei Los Angeles Clippers della Nba, ha visto il suo patrimonio crescere di un terzo in un anno, in gran parte grazie alla crescita del 32% del valore delle azioni della stessa Microsoft. Anche il valore della sua squadra di basket è aumentato del 17%, fino a raggiungere i 3,3 miliardi di dollari.

7 | Warren Buffett

Patrimonio: 118 miliardi di dollari

Incremento rispetto ad aprile 2021: 22 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Berkshire Hathaway

Paese: Stati Uniti

Nonostante Buffett abbia donato circa quattro miliardi di dollari alla Bill & Melinda Gates Foundation e ad altre quattro fonazioni a metà 2021, il suo patrimonio è cresciuto quasi del 23% in un anno. Il suo conglomerato Berkshire Hathaway ha raggiunto una valutazione di mercato di 700 miliardi di dollari a gennaio e non ha fatto altro che continuare a salire.

8 | Larry Page

Patrimonio: 111 miliardi di dollari

Incremento rispetto ad aprile 2021: 19,5 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Google

Paese: Stati Uniti

Il cofondatore di Google è la sesta persona più ricca del mondo. Nel 2021 Page ha venduto azioni della società madre, Alphabet, per la prima volta dal 2017. Il titolo ha guadagnato più del 26% nell’ultimo anno.

9 | Carlos Slim Helu

Patrimonio: 81,2 miliardi di dollari

Incremento rispetto ad aprile 2021: 18,4 miliardi di dollari

Fone di ricchezza: telecomunicazioni

Paese: Messico

La persona più ricca del Messico sale e scende nella classifica dei miliardari di Forbes da molti anni. Ora Slim è al 13esimo posto e ha guadagnato 18,4 miliardi di dollari rispetto a un anno fa, grazie a un incremento del 42% delle azioni della sua società di telecomunicazioni latino-americana, América Móvil. Slim ha venduto la sua quota del 10% del New York Times alla fine del 2020, quando le azioni venivano scambiate a oltre 40 dollari. Aveva esercitato warrant per acquistare quelle azioni nel 2015, a sei dollari l’una.

10 | Sergey Brin

Patrimonio: 107 miliardi di dollari

Incremento rispetto ad aprile 2021: 18 miliardi di dollari

Fonte di ricchezza: Google

Paese: Stati Uniti

Il cofondatore di Google sta finanziando lo sviluppo di dirigibili a emissioni zero. Come Page, ha iniziato a vendere azioni di Alphabet nel 2021, dopo una pausa di tre anni. I 18 miliardi guadagnati da Brin sono dovuti alla salita del titolo di Alphabet e arrivano dopo i quasi 40 miliardi guadagnati tra la pubblicazione della lista 2020 e quella della lista 2021.

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it Iscriviti