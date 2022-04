Musk dice di avere “capitali sufficienti” per acquistare Twitter. E ha un “piano B” se l’offerta venisse rifiutata

Il ceo miliardario di Tesla Elon Musk ha presentato un’offerta da 43 miliardi di dollari per l’acquisto di Twitter. E, in seguito, ha anche dichiarato, durante una conferenza TED a Vancouver, di avere “risorse sufficienti” per acquistare la società di social media. E che avrebbe già un “Piano B” pronto se il consiglio decidesse di rifiutare la sua offerta.

Fatti principali

“Posso farlo se possibile”, ha detto Musk alla conferenza quando gli è stato chiesto se poteva effettivamente permettersi di acquistare Twitter. Ha inoltre aggiunto di avere asset sufficienti per portare a termine un simile accordo. I dubbi erano sulla eventuale liquidità visto che quasi tutta la sua ricchezza è legata alle azioni SpaceX e Tesla.

Il miliardario di Tesla ha anche affermato di “avere un piano B” se il consiglio di amministrazione di Twitter, che si riunirà per discutere del suo tentativo di acquisizione, respingerà la sua offerta.

I commenti contrastano però con quanto affermato in precedenza da Musk nei documenti depositati alla Sec. Aveva infatti descritto la sua offerta pubblica di acquisto da 43 miliardi di dollari per Twitter come la sua “offerta migliore e finale”.

Musk ha ribadito di voler acquistare la piattaforma dei social media poiché è diventata di fatto la “piazza cittadina”. Rimane fondamentale che ci sia “un’arena inclusiva per la libertà di parola” nella società.

“Non mi interessa affatto l’economia”, ha risposto Musk quando gli è stato chiesto se volesse fare soldi su Twitter. E ha aggiunto che vuole convertire la piattaforma in un algoritmo open-source in cui gli utenti possano rivedere il codice, invece di “vedere tweet misteriosamente promossi o retrocessi senza alcuna conoscenza della cosa”.

Fatto sorprendente

In altri commenti, quando gli è stato chiesto dei suoi “finanziamenti garantiti” nel 2018, riguardo al delisting di Tesla, Musk ha insistito sul fatto che era stato veritiero e in effetti aveva i finanziamenti in quel momento. Nel suo successivo accordo con la Sec, Musk ha definito i regolatori dell’agenzia “bastardi”, dicendo di essere stato costretto a un accordo per salvare la sua azienda dal sequestro dei suoi beni.

A cosa guardare

Musk ha espresso dubbi sulle possibilità della sua offerta pubblica di acquisto. “Non sono sicuro che sarò effettivamente in grado di acquisirla”, ha detto alla conferenza TED. “Dovrei anche dire che l’intento è quello di mantenere tutti gli azionisti consentiti dalla legge”, ha aggiunto Musk. Anche se ha insistito sul fatto che potrebbe ancora “permettersi tecnicamente” di rilevare tutti gli altri.

A margine

Giovedì, l’offerta di Musk di acquistare Twitter è stata accolta con reazioni contrastanti da parte degli analisti di Wall Street. Alcuni esperti sono fermamente convinti che Twitter avrà difficoltà a rifiutare l’offerta di $ 43 miliardi o che possa essere solo l’inizio di una battaglia ostile per l’acquisizione. Altri rimangono molto scettici: alcuni analisti definiscono le ultime mosse di Musk una “distrazione” dalle sfide di Tesla.

