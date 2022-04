Premiate al Principe di Savoia di Milano le 100 Eccellenze italiane

Alessandro Mauro Rossi, direttore di Forbes Italia; Stefano Cocco, editore di So Wine So Food e Alberto Paolo Schieppati, direttore di So Wine So Food

Trasformare un progetto in eccellenza. È questo il tema chiave dell’evento “100 Eccellenze Italiane” organizzato da Forbes in collaborazione con So Wine So Food all’Hotel Principe di Savoia di Milano. La cerimonia di premiazione è stata un’occasione per celebrare non sono il mondo del food and drink ma anche le nuove idee e lo spirito imprenditoriale.

Le 100 eccellenze scelte da Forbes con So Wine So Food hanno saputo mettersi in gioco attraverso la qualità dei prodotti, la scelta delle materie prime e la capacità di comunicare il buon vivere. C’è chi ha puntato sulla tradizione e sulle opportunità offerte dal territorio e chi ha investito sulla tecnologia e sull’innovazione.

Si ringraziano Sabatini Gin e The Winesider per aver supportato l’evento.

L'evento di premiazione all'Hotel Principe di Savoia

