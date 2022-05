Il magnate russo Oleg Tinkov dice di essere stato costretto dal Cremlino a vendere le sue azioni in Tinkoff Bank

Secondo quanto riportato dal New York Times, il magnate russo Oleg Tinkov ha detto di essere stato costretto dal Cremlino, senza alcuna possibilità di negoziare, a vendere la sua partecipazione nella seconda banca russa, dopo che lo stesso Tinkov ha criticato l’invasione dell’Ucraina in un post su Instagram.

Aspetti principali Oleg Tinkov ha riferito al New York Times che all’indomani del suo commento sulla guerra, i dirigenti della Tinkoff Bank sono stati contattati dall’amministrazione Putin. Il presidente russo li ha minacciati di nazionalizzare l’istituto se non avessero tagliato i rapporti con lui.

La scorsa settimana, il magnate russo ha accettato di vendere la sua partecipazione del 35% in TCS Group Holdings, che possiede la Tinkoff Bank, all’alleato di Putin: Vladimir Potanin.

Paragonandosi a un ostaggio, Tinkov ha rivelato al Times che non ha potuto neanche negoziare il prezzo, ma che ha dovuto accettare quello che gli è stato offerto.

Il 19 aprile, Oleg Tinkov ha pubblicato un post su Instagram dove affermava che questa “guerra pazza” non avrebbe portato nessun beneficio. Lamentandosi, al contempo, del fatto che persone e soldati innocenti stessero morendo.

Oltre a essere stato l’unico grande leader d’affari russo ad aver preso una posizione pubblica contro Putin e la guerra, Oleg Tinkov ha anche affermato che molti degli affaristi dell’élite governativa russa gli hanno rivelato in privato che sono d’accordo lui, ma “hanno paura”.

In cifre

Secondo Forbes, al suo apice, il patrimonio netto di Tinkov era 7,7 miliardi di dollari. Dall’inizio della guerra, le azioni dell’ex holding di Tinkoff, TCS Group Holdings, sono crollate di oltre il 90%.

Background

La decisione di Tinkov di vendere la sua partecipazione in Tinkoff Bank è stata annunciata la scorsa settimana, quando ha detto che si sarebbe ritirato per dedicare più tempo alla cura della sua salute e della sua famiglia. La partecipazione di Tinkov in TCS è stata venduta al gruppo Interros di proprietà della persona più ricca della Russia: Vladimir Potantin.

Anche se i dettagli della vendita non sono stati resi pubblici, la capitalizzazione di mercato dell’azienda si è recentemente attestata a 650 milioni di dollari, dopo aver registrato un enorme aumento di valore dall’inizio dell’invasione. E Tinkov, quindi, potrebbe ricevere circa 225 milioni di dollari. Nel 2020, il magnate si è dimesso dalla carica di presidente della Tinkoff Bank, dopo che gli era stata diagnosticata una leucemia acuta. Figlio di un minatore di carbone siberiano, Tinkov è stato uno dei pochi miliardari russi che si sono fatti da sé e che hanno fatto fortuna al di fuori dell’industria mineraria ed energetica.

