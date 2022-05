Forbes incontra i protagonisti dei numeri di aprile e maggio: le foto dell’evento Forbes&Friends

Qualità, sostenibilità e innovazione . Sono questi alcuni degli argomenti di cui si è discusso al terzo appuntamento del 2022 con Forbes&Friends, ospitato dalla location milanese di SignorVino di Garibaldi. Da uno storico brand di moda, passando per il primo archivio digitale in cloud a uno dei leader delle telecomunicazioni, durante la serata si è parlato quindi di presente e di futuro.

All’evento, condotto dal caporedattore di Forbes Italia Daniel Settembre, è intervenuto Livio Proli, amministratore delegato del gruppo Missoni e volto di copertina del numero di aprile. Proli ha festeggiato proprio il 4 maggio 2022 i due anni nel ruolo di ad del brand fondato a Sumirago, in provincia di Varese. A seguire sul palco sono saliti Federico Monti, founder di Notarify, società che ha investito nell’innovazione e nel digitale e Massimo Bullo cmo di Vodafone Italia, uno dei leader del settore delle Telecomunicazioni.

Una serata quindi che ha permesso di scoprire qualche novità per il futuro. Come sempre Forbes&Friends si è dimostrato uno spazio non solo per presentare il magazine in edicola ma anche un modo per approfondire storie aziendali e impren

Andrea Domenicale e Granata Pasquale - Presidente @ Ujet Motors Beatrice Piovani - Media Planner, Lorena Maiocchi - Responsabile ufficio media, Emi Filippi - Responsabile viaggi e servizi @ Publimethod Federico Monti - Founder & ceo @ Notarify Federico Monti e Daniel Settembre Federico Monti Francesca Pasquale - Founder @ Frapassion Greta Ray Livio Proli - CEO @ Missoni Livio Proli e Daniel Settembre Livio Proli e Matteo Sportelli Massimo Bullo - CMO @ Vodafone Italy Matteo Sportelli Sala Stefano della Bella - Dottore Commercialista, Lorenzo della Bella - Avvocato @ SDBA Benefit Tommaso Accomanno - Consultant @ Comin and Partners Veronica Carullo - Compliance e IR @ Tecma Solutions Alessia Gal- Peviani - Head of Design, Beatrice Bano - HR @ Ujet Motors Alisa Hirvonen - Client Advisor @ Luxbag, Livio Proli - CEO , Maddalena Aspes - PR Manager @ Missoni

