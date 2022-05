La campagna di sensibilizzazione di Novo Nordisk per affrontare l’obesità e combattere l’informazione scorretta

Parte la campagna di sensibilizzazione di Novo Nordisk, multinazionale danese che opera nel settore farmaceutico, in partnership con società scientifiche e l’associazione Amici Obesi, per sostenere chi è affetto da questa malattia.

Secondo lo studio ACTION-IO di Novo Nordisk, nato per identificare le attitudini, i comportamenti e gli ostacoli per la cura dell’obesità, le persone con obesità hanno una percezione distorta della propria condizione. Il 62% delle persone con obesità, e persino un quarto di quelle fortemente obese, si ritengono solo sovrappeso. Anche i risultati su bambini e adolescenti evidenziano come un genitore su tre non riconosca l’obesità del proprio figlio. E un adolescente su quattro non si renda conto di essere obeso, ma soprattutto, i due terzi dei giovani che realizzano di essere obesi non sanno come affrontare la malattia e si sentono gli unici responsabili del proprio perdere peso.

Una campagna per sensibilizzare sul tema

L’obesità non è riconducibile semplicemente a uno stile di vita scorretto e per curarla non bastano impegno e forza di volontà: è una malattia cronica e come tale va trattata. La comprensione e la conoscenza di questa malattia sono gli obiettivi primari della campagna di sensibilizzazione “Non nasconderti dietro false convinzioni. La verità sul peso”, promossa da Novo Nordisk in partnership con Amici Obesi Onlus, Associazione Italiana Dietetica e nutrizione clinica, Associazione Medici Endocrinologi, Fondazione Associazione Italiana Dietetica e nutrizione clinica, Italian Obesity network, Obesity policy engagement network, Società Italiana di Chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche, Società Italiana di Endocrinologia, Società Italiana di Medicina Generale, Società Italiana di Medicina Interna, Società Italiana Obesità.

Il sostegno di influencer del mondo lifestyle e salute per fare luce sul tema

La campagna si basa su una serie di scatti fotografici, dal forte impatto emotivo, del noto fotografo Davide Bellocchio. Partendo da alcune false convinzioni che ruotano attorno alla malattia, grazie a oggetti trasformati in vere e proprie “icone”, vengono create immagini suggestive, che vogliono rievocare una verità dura, ma reale. Gli scatti della campagna saranno disponibili in formato digitale, cartaceo e come affissioni in centri commerciali selezionati. Ma anche contenuti video o approfondimenti scritti, che saranno condivisi sulla pagina Facebook di campagna di Novo Nordisk Italia e sul sito laveritasulpeso.it. Inoltre, la campagna sarà animata da influencer del mondo lifestyle e salute. Il loro apporto sarà fondamentale per veicolare anche tramite i social il messaggio centrale: “l’obesità è una malattia, rivolgiamoci al giusto specialista e affrontiamo, insieme, il percorso più adatto”.

“Non nasconderti dietro false convinzioni. La verità sul peso” è inoltre rafforzata da uno spot video in onda sul web e sulle principali reti televisive, realizzato da Novo Nordisk in partnership con le società scientifiche e l’associazione Amici Obesi, e dal sito laveritasulpeso.it.

Driving Change in Obesity, il programma che vuole migliorare la vita delle persone

Realizzata nell’ambito di Driving Change in Obesity, programma internazionale volto a migliorare la vita delle persone con obesità, la campagna si propone di coinvolgere l’opinione pubblica sulle difficoltà che le persone con obesità affrontano. E vuole sostenere chi ne è affetto, stimolandolo a rivolgersi al medico, ma soprattutto a combattere l’informazione scorretta e molto diffusa sul tema, spesso ridotto a un semplice problema di alimentazione o a una questione di mancanza di forza di volontà. L’obesità è una malattia cronica multifattoriale molto complessa che dipende da diversi fattori genetici, ambientali e psicologici. Ed è associata allo sviluppo di malattie croniche non trasmissibili come diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, ipertensione, malattie del fegato e almeno 12 tipi di tumori.

L’opinione di Giovanna Rosso, senior director obesity Novo Nordisk Italia

“Tutt’oggi, purtroppo, l’obesità è associata a uno stigma oltre che sociale anche clinico, a causa delle notizie imprecise o del tutto sbagliate che ancora troppo spesso circolano sull’argomento. Come evidenziato dallo studio di Novo Nordisk, seppure il 91% dei medici affermi che l’obesità è una malattia cronica, ancora 8 esperti su 10 ritengono che vada affrontata migliorando il proprio stile di vita”, commenta Giovanna Rosso, senior director obesity Novo Nordisk Italia. “Sempre dai dati di ACTION-IO emerge, inoltre, come le persone con obesità abbiano una percezione distorta della propria condizione: il 62% si ritiene solo sovrappeso. Lo stesso problema di percezione si riscontra riguardo a bambini e adolescenti. Infatti i risultati dello studio ACTION Teens, recentemente presentati all’European Congress on Obesity 2022, evidenziano come un genitore su tre non riconosca l’obesità del proprio figlio e un adolescente su quattro non si renda conto di essere obeso, ma soprattutto, i due terzi dei giovani che realizzano di essere obesi non sanno come affrontare la malattia e si sentono gli unici responsabili del proprio perdere peso”.

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it Iscriviti