La missione in Cina fa ricco Elon Musk: ha guadagnato 14 miliardi di dollari in un giorno

Buone notizie per gli investitori di Tesla e per Elon Musk. Lunedì 29 aprile,le azioni della società sono schizzate grazie al viaggio in Cina di Musk, che ha portato alla chiusura di un accordo con Baidu. Il boom a Wall Street ha quindi alleviato la crisi dell’azienda e ha fatto aumentare di oltre 14 miliardi di dollari il patrimonio di Musk.

Aspetti principali

Le azioni di Tesla sono balzate del 15% a più di 194 dollari per azione, facendo salire di più di 82 miliardi di dollari la capitalizzazione e registrando il prezzo di chiusura più alto dal 1 marzo.

a più di 194 dollari per azione, facendo salire di più di 82 miliardi di dollari la capitalizzazione e registrando il prezzo di chiusura più alto dal 1 marzo. Lunedì 29 aprile è stato la miglior giornata del titolo Tesla dal 9 marzo 2021. Una crescita simile, non legata a fusioni o capitalizzazioni, non è quasi mai stata registrata.

Il rally è arrivato dopo il viaggio di Musk in Cina, che si è concluso con l’accordo tra Tesla e Baidu per portare presto la tecnologia di guida autonoma sulle strade cinesi .

. Per Tesla, portare la guida autonoma in Cina sarebbe un’importante vittoria, perché il paese ha rappresentato il 22,5% di tutte le entrate del 2023 per l’azienda. Il pessimismo riguardo alla diminuzione della quota di mercato di Tesla in Cina e il calo della domanda per i veicoli elettrici nel paese hanno contribuito al crollo del 42% delle azioni dalla fine del 2023.

Il patrimonio di Elon Musk

Musk, la cui partecipazione del 13% in Tesla rappresenta la maggior parte della sua ricchezza, lunedì 29 aprile ha registrato un incremento del suo patrimonio di 14,5 miliardi di dollari, passando da 191,1 miliardi a 205,6 miliardi. La crescita ha portato il ceo di Tesla a superare in classifica il fondatore di Amazon Jeff Bezos – che ha un patrimonio di 199 miliardi – e l’ha reso la persona più ricca degli Stati Uniti. Musk è circa 25 miliardi più ricco di appena sei giorni fa. Da martedì 23 aprile, giorno della trimestrale di Tesla, le azioni dell’azienda sono aumentate del 35%.

Sullo sfondo

Il rally di fine aprile ha ridotto la perdita di Tesla dall’inizio dell’anno dal 42% al 22%. Nonostante l’ottimismo attorno a Tesla, l’azienda ha molto lavoro da fare per recuperare la fiducia degli investitori. La sua valutazione rimane più del 50% al di sotto dell’apice raggiunto nel 2021, e le previsioni degli analisti prevedono che Tesla potrebbe raggiungere il livello del 2022 solo nel 2026.

Musk ha sottolineato che Tesla dovrebbe essere valutata come un’azienda di intelligenza artificiale e giudicata per il suo potenziale di crescita a lungo termine piuttosto che per i veicoli elettrici.

