Le offerte per il 2022 di Elimobile, la compagnia telefonica che propone anche contenuti esclusivi e blockchain

Tutto italiano, nuovo e in grado di distinguersi dalla concorrenza. Elimobile è una compagnia telefonica che integra innovazione, tecnologia e metaverso in un’offerta unica. Scegliendo questa compagnia, gli utenti avranno accesso a servizi e esperienze tra cui l’accesso alla community Elisium, ricca di contenuti digitali di formazione e di intrattenimento. L’idea nasce dal giovane imprenditore Mario Colabufo, che ha fondato Elimobile con l’obiettivo di rinnovare il settore offrendo un servizio all’avanguardia e accessibile a tutti.

“Non è solo una compagnia telefonica, ma un vero e proprio ecosistema di servizi”, afferma Colabufo. “Con una vasta gamma di offerte, la piattaforma punta su due elementi principali: la formazione e l’experience. Proponiamo ai nostri utenti masterclass formative di alto livello dedicate ai più svariati argomenti, nel mondo digital e non. Allo stesso tempo diamo loro la possibilità d’incontrare gli ambassador Elimobile, celebrities e star del web, per vivere insieme momenti di arricchimento personale e professionale”. Un modo per distinguersi dagli altri player e per offrire l’opportunità, senza costi aggiuntivi, di coltivare le proprie passioni attraverso il network di persone, esperienze e contenuti che la compagnia crea attorno a sé.

Il piano offerte di Elimobile

Elimobile si distingue per il costo competitivo, i giga previsti nei piani, la qualità, l’esclusività dei servizi e la copertura del 99,7% sul territorio nazionale. Tra le offerte c’è Easy, la cui novità è la prova gratuita di un mese di tutti i servizi Elimobile, che permette ai clienti di testare il servizio prima di abbonarsi. Oppure Elite, che offre giga e minuti illimitati per tutto il 2022, per poi passare a 120 Gb al mese a partire da gennaio 2023. Gli utenti Elimobile, qualunque proposta scelgano, hanno accesso garantito alla community Elisium e un pacchetto di servizi esclusivo: call center senza attese completamente italiano, Elicoin, Run With Me, Servizi Concierge (incluso nel piano annuale) e Go Tourist (disponibile prossimamente).

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.