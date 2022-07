Yoga Slim 7i Pro X, un’opera d’arte digitale che celebra l’innovazione

Quando, nel 2012, apparvero sul mercato i primi modelli di Yoga by Lenovo, testimonial l’attore hollywodiano e imprenditore tech Ashton Kutcher, alcuni analisti definirono la linea sperimentale e con un incerto futuro. Si sbagliavano.

Al giro di boa dei dieci anni, Yoga ha aperto la strada all’uso multimodale del PC introducendo il concetto di “convertibile” e successivamente ampliandosi con dispositivi sempre più premium per il mondo consumer e diversi form factor tra cui notebook ultra-slim, desktop, Chromebook e tablet. Un gruppo da 70 miliardi di dollari fatturati, 75mila dipendenti e presenza capillare il 180 mercati del mondo, ha il dovere di cambiare forme e modalità dei device tecnologici rendendoli sempre più flessibili e multiuso.

L’opera d’arte digitale per Yoga

La linea Yoga nata per essere versatile è stata usata in questi dieci anni anche dalla comunità degli artisti che disegnano sui display, oppure usano le tecnologie presenti nel device per amplificare le

possibilità offerte in ambito di digital art. Per il compleanno di Yoga, l’azienda ha invitato un artista premiato a livello internazionale come Giuseppe Lo Schiavo in arte “Glos” a realizzare un’opera esclusiva per il prodotto.

“Sono riuscito a creare l’opera Henosis grazie alle altissime prestazioni del notebook Yoga Slim 7i Pro X che mi ha permesso di lavorare lontano dallo studio, tra Londra, Milano e Atene senza compromessi in termini di batteria e prestazioni. L’opera è composta da più di 16 milioni di poligoni e 2GB di textures ad altissima risoluzione, 32 luci fotometriche e 1500 frames totali ad altissima risoluzione di 4K. Un’opera digitale, un’animazione di più di 60 secondi che solo poco tempo fa sarebbe stato impossibile da realizzare interamente con un notebook portatile” dice l’artista.

Pietro Parodi, Communication Manager di Lenovo in Italia, commenta così l’evento: “Siamo entusiasti di celebrare 10 anni di innovazione di Yoga con un’opera d’arte digitale unica, realizzata da un artista italiano di fama internazionale come Glos, che ha scelto Yoga Slim 7i Pro X per raccontare l’unione fra creatività e tecnologia. Oggi è cambiato il modo di fruire i contenuti, crearli e collezionarli. È questo il punto di partenza da cui nasce Yoga Slim, perché la nuova generazione di content creator sia libera di esprimersi, trovare soluzioni e nuove forme d’arte grazie alla tecnologia smarter di Lenovo”.

La nuova generazione Yoga Slim

Siamo alla settima generazione di Yoga Slim progettata per un’esperienza di alto livello, con il supporto di Lenovo X Power (disponibile su Yoga Slim 7i Pro X, Slim 7 Pro X), un nuovo set di funzionalità per ottenere miglioramenti nelle prestazioni e Lenovo PureSight Display, uno standard di funzionalità per un’esperienza visiva certificata Eyesafe estremamente realistica. I modelli ultra-slim della nuova generazione, caratterizzati da un design estremamente confortevole dai bordi arrotondati, saranno disponibili da settembre in Italia.

La nuova linea disponibile in Italia da settembre prevede Yoga Slim 9i da 14”, laptop certificato carbon neutral 1 , rivestito in 3D Glass, design premium leggero e sottile solo 14,99mm, integra un display touchscreen OLED Pure Sight in 16:10 fino a 4K (opzionale) e processori Intel Core Gen 12 con certificazione Intel® Evo™ e 4 speaker Bowers and Wilkins; in Italia sarà disponibile a partire da 1899,00 euro.

Yoga Slim 7i Pro x e Yoga Slim 7 Pro X, progettati per creare contenuti da ovunque grazie a Lenovo X Power, integrano la nuova generazione di processori Intel Core o AMD Ryzen con grafiche Nvidia GeForce, Intel Iris Xe o AMD Radeon. Display 3K Lenovo PureSight da 14,5” per la massima accuratezza del colore, maggior numero di pixel e refresh rate più veloce.

Yoga Slim 7i Carbon è un laptop dal peso piuma: meno di 1kg realizzato in magnesio, uno dei materiali utilizzato in ambito aerospaziale, e irrobustito da un multistrato in fibra di carbonio. Caratteristiche di estrema portabilità associate a processori Intel Core Gen 12 generazione e display 2.5K Lenovo PureSight con touchscreen (opzionale) e certificazione Low Blue Light TÜV Hardware. In Italia sarà disponibile a partire da 1399,00 euro.

Nel lancio della nuova generazione Yoga non si trascura l’impegno per l’ambiente. Il servizio Lenovo CO 2 Offset è incluso nell’acquisto. Le emissioni medie generate da ciascun dispositivo per l’intero ciclo di vita del prodotto (dalla produzione, alla spedizione, fino a cinque anni di utilizzo medio) saranno compensate con il sostegno di una delle numerose iniziative approvate dalla Convenzione quadro delle Nazioni Unite per contrastare il cambiamento climatico (UNFCCC). I progetti finanziati andranno a beneficio di comunità in tutto il mondo, attraverso iniziative che supportano la produzione di energia

rinnovabile.

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.