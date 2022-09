Le storie e i volti dei protagonisti di Forbes: le foto dell’evento Forbes&Friends

Alessandra Radaelli - Notaio @ Studio Ricci e Radaelli Ana Robu - Business Development Manager, Federico Monti - CEO @ Notarify Andrea Carnevale - Chief Marketing & Business Development @ Pigna Arianna Timeto @ Acer Cecile Gallo - Banker @ Vontobel Chiara Marzullo - Presso Office @ Minotti Domenico Iero - Sales Expert @ Notarify Flavio De Laurentis - MD @ All Well Francesca Pasquale - Influencer @ Frapassion Gioia Novena - Founder, Guenda Novena - Founder @ Nextopp Laura Smagliato - Titolare @ YOUR IMAGE Lorenzo Palleroni - Amministratore Delegato @ Vontobel Luca Cuomo - Partner @ DWF Roberto Crippa - General Manager, Paolo Cavallotti - Communication & Marketing Manager @ Technoprobe, Tommaso Accomanno - Consultant @ Comin & Partners Tomaso Aguzzi - CEO @ Engel & Volkers Italia, Dario Casiraghi - Managing Director @ BNP Paribas Group

Antonio Sauchella - Direttore, Cecilia Rognoni - HR, Francesca Iannazzone - International Talent Acquisition, Danilo Spada - Direttore @ AYES Forbes&Friends - Armani Forbes&Friends - Armani Forbes&Friends - Armani Forbes&Friends - Armani Forbes&Friends - Armani Forbes&Friends - Armani Forbes&Friends - Armani Forbes&Friends - Armani Forbes&Friends - Armani

Uno sguardo sul settore tecnologico, sulla finanza e sugli investimenti. Sono questi alcuni degli argomenti di cui si è discusso al quinto appuntamento del 2022 con Forbes&Friends, ospitato dalla location milanese dell’Armani Hotel di via Manzoni. Dal general manager di un’azienda fondata da chi ha scoperto di essere miliardario a 87 anni, passando per il fondatore di una piattaforma di investimento, a un professionista del settore bancario: durante la serata si è parlato quindi di presente e di futuro.

All’evento, condotto dal caporedattore di Forbes Italia Daniel Settembre, è intervenuto Roberto Crippa, General manager di Technoprobe e figlio di Giuseppe Crippa, volto di copertina del numero di agosto. Crippa ha parlato del suo ingresso nella società e delle chiavi per il futuro del settore. A seguire sul palco sono saliti Antonio Chiarello, fondatore di Clubdealonline e Lorenzo Palleroni, responsabile in Italia di Vontobel Wealth Management sim.

Una serata quindi che ha permesso di ascoltare storie di aziende e imprenditori di successo. Come sempre Forbes&Friends si è dimostrato uno spazio non solo per presentare il magazine in edicola ma anche un modo per conoscere una realtà, quelle delle imprese italiane, da sempre ricca di sfaccettature e di vivacità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.