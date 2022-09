Il miliardario francese fondatore di Iliad compra il 2,5% di Vodafone. Nuove operazioni in vista?

Atlas Investissement, veicolo di investimento di Xavier Niel, fondatore e proprietario di Iliad, ha annunciato attraverso un comunicato di aver acquisito una partecipazione del 2,5% in Vodafone.

“Atlas Investissement”, si legge nella nota, “ha individuato in Vodafone un’interessante opportunità d’investimento, grazie alla qualità del suo portafoglio di attività e alle solide tendenze di fondo del settore globale delle telecomunicazioni”. Si tratta di un accordo volto a “sostenere l’intenzione di Vodafone, dichiarata pubblicamente, di perseguire opportunità di consolidamento in aree geografiche selezionate, nonché i suoi sforzi nella separazione delle infrastrutture”.

Gli investimenti di Xavier Niel

Atlas Investissement inoltre, continua il comunicato, “ritiene che vi siano opportunità per accelerare la razionalizzazione dell’impronta di Vodafone e la separazione delle sue infrastrutture, ridurre ulteriormente i costi, migliorare la redditività, accelerare lo sviluppo della banda larga in Germania e in altre aree geografiche e rafforzare la focalizzazione sull’innovazione”.

Atlas Investissement è un veicolo di investimento detenuto da Xavier Niel, investitore a lungo termine nel settore delle telecomunicazioni in diversi mercati europei e africani. Xavier Niel ha investimenti nel settore delle telecomunicazioni in nove Paesi europei, con quasi 50 milioni di abbonati attivi e oltre 10 miliardi di euro di fatturato. È proprietario di iliad, un fornitore di telecomunicazioni presente in Francia, Italia e Polonia, e di NJJ Holding, un investitore in attività di telecomunicazioni in Svizzera e Irlanda.

Possibile un nuovo tentativo con Vodafone Italia?

Atlas Investissement, come spiegano dal fondo, è indipendente dal Gruppo Iliad e da Iliad Holding ma la mossa di Niel potrebbe significare altro. Lo scorso febbraio, come raccontava Bloomberg, Iliad SA, il vettore francese sostenuto dal miliardario delle telecomunicazioni Niel, ha presentato un’offerta per l’unità italiana di Vodafone. Il tutto si concluse poi con un nulla di fatto, con l’operatore francese che ha continuato a operare da solo.

Il patrimonio di Xavier Niel

L’imprenditore tecnologico Xavier Niel controllava oltre il 70% di Iliad, la società madre del suo gruppo di telecomunicazioni Free, prima che venisse privatizzata. Niel è anche coproprietario del quotidiano francese Le Monde e il suo portafoglio comprende la proprietà di Monaco Telecom e Orange Switzerland, quest’ultima acquisita nel 2014 per 2,9 miliardi di dollari e ribattezzata Salt. Inoltre, secondo Le Figaro, il miliardario è anche co-proprietario dei diritti della canzone Comme d’habitude, resa più celebre dall’adattamento in inglese scritto da Paul Anka e cantato da Frank Sinatra My Way.

La prima impresa di Niel, WorldNet, è stata il primo provider Internet francese. L’ha avviata nel 1993 all’età di 25 anni e ne è uscito sette anni dopo per 50 milioni di dollari. Ha finanziato la costruzione di un incubatore di startup, Station F, che ha aperto a Parigi nel giugno 2019, e ha creato una scuola gratuita di programmazione informatica. Nell’ottobre 2020, Niel ha acquistato una partecipazione del 3% nella società immobiliare commerciale Unibail-Rodamco-Westfield; attualmente possiede l’11% delle azioni.

Secondo le stime di Forbes, il suo patrimonio è di 8 miliardi di dollari ed è al 254° posto della classifica dei più ricchi al mondo.

