Perché Credit Suisse non sarà una nuova Lehman Brothers

Durante il fine settimana, i timori per la solidità finanziaria del colosso bancario svizzero Credit Suisse hanno accresciuto le paure del mercato per un altro crollo simile a quello che ha portato al fallimento di Lehman Brothers nel 2008.

Le voci, infatti, oltre a farsi sempre più insistenti, affermano che la posizione patrimoniale di Credit Suisse è molto a rischio. E lo si vede anche dal fatto che, lunedì, le azioni hanno toccato i nuovi minimi, e il costo assicurativo della banca contro il default ha toccato il livello più alto degli ultimi due decenni.

Improbabile il fallimento di Credit Suisse

Prima di risalire sopra i 4 dollari per azione, lunedì mattina le azioni di Credit Suisse sono inizialmente scivolate a 3.70 dollari, il minimo mai registrato. D’altronde, da inizio anno, il titolo ha finora ceduto il 60% in Borsa, vicino a quello che può essere il più grande calo annuale della sua storia.

Secondo gli esperti, però, anche se lunedì sono aumentati i credit default swap (CDS), che offrono protezione contro il default, tuttavia è improbabile che Credit Suisse fallisca. Infatti, nonostante i timori per un “altro Lehman Brothers”, la maggior parte degli esperti di Wall Street attualmente respinge l’idea dello scoppio di un’altra Grande Recessione capace di sconvolgere l’intero sistema finanziario.

“Il mondo si trova in una situazione molto diversa rispetto al 2008, quando invece si è verificata un’improvvisa consapevolezza di perdite diffuse in tutto il sistema finanziario”, afferma James Angel, professore di finanza presso la McDonough School of Business della Georgetown University. Sebbene oggi ci siano “reazioni dolorose” tra i mercati a causa dell’incombente recessione, “non c’è nessun grande problema sistemico che colpisce tutti come nel 2008”, aggiunge.

Inoltre, oggi le banche devono far fronte a un sistema di vigilanza regolamentare molto più rigoroso rispetto a quello esistente in occasione della crisi finanziaria. E lo dimostrano i rigorosi stress test che garantiscono l’eventuale soddisfacimento dei requisiti patrimoniali.

La “mentalità da scarafaggio”

È anche vero però che gli spread sui CDS di Credit Suisse stanno esplodendo perché il mercato è entrato in una “mentalità da scarafaggio” secondo Angel. Cioè gli investitori credono che anche se c’è solo una banca con livelli di capitale rischiosi, a prescindere ce ne saranno tante altre.

Credit Suisse rimane “intrappolato in un circolo vizioso non fortunato”, dove le cattive notizie stanno facendo salire i CDS e stanno spingendo al ribasso le azioni, nonostante gli sforzi del management per ridurre i timori del mercato, afferma Adam Crisafulli, fondatore di Vital Knowledge. “Gli investitori non dovrebbero necessariamente affrettarsi ad acquistare azioni Credit Suisse, ma dubitiamo fortemente che stia tornando il fantasma di Lehman Brothers”.

Lo scenario peggiore, secondo gli esperti, sarebbe se il colosso bancario svizzero dovesse decidere di dichiarare bancarotta ai sensi del capitolo 11. Un evento che avrebbe effetti a catena negativi sul resto del sistema finanziario, poiché l’esposizione alla controparte diventa più problematica. Molto prima, tuttavia, la banca dovrebbe raggiungere un punto in cui non è in grado di finanziare i propri asset: in questo scenario, la grande domanda diventa: “Come risponderebbero le autorità di regolamentazione?”, afferma Angel. L’azienda sarebbe probabilmente costretta a ricapitalizzare, raccogliendo denaro a un tasso diluito, o ad andare oltre prendendo in prestito attraverso uno strumento di prestito a sconto da una banca centrale.

In passato, le istituzioni finanziarie in difficoltà hanno cercato di fissare i coefficienti patrimoniali vendendo attività o completando un accordo o una fusione con un’altra istituzione. L’ultima risorsa delle autorità di regolamentazione per evitare un fallimento sarebbe una soluzione progettata dal governo simile al 2008, quando la banca centrale svizzera è intervenuta con finanziamenti di emergenza per artisti del calibro di UBS (all’epoca Credit Suisse raccolse capitali esterni).

Tuttavia, un’ “esplosione in stile Lehman” rimane improbabile, afferma Angel, poiché la situazione di Credit Suisse appare più circoscritta all’azienda. Nel senso che la banca sta pagando il prezzo degli errori e degli scandali degli ultimi anni.

Similitudini tra Credit Suisse e Deutsche Bank

Gli analisti di KBW hanno paragonato la situazione attuale di Credit Suisse a quella di Deutsche Bank nel 2016, quando la banca ha dovuto affrontare preoccupazioni simili sulla liquidità.

All’epoca Deutsche Bank stava affrontando un’indagine federale relativa ai titoli garantiti da ipoteca, i credit default swap sono aumentati, il rating del debito della banca è stato declassato e alcuni clienti hanno smesso di fare affari con l’azienda.

Alla fine, tuttavia, le pressioni si sono allentate, poiché la banca ha raggiunto una commissione di regolamento inferiore al previsto e ha raccolto quasi 8 miliardi di di dollari di nuovo capitale.

Il ceo di Credit Suisse, Ulrich Körner, ha dichiarato in una nota, durante il fine settimana, che la banca si trova in un “momento critico” nei suoi sforzi di ristrutturazione, anche se ha esortato i dipendenti a non confondere “l’andamento quotidiano delle azioni della società con la solida base di capitale e posizione di liquidità della banca”.

L’azienda ha discusso delle vendite di asset come parte della sua revisione strategica, con un aggiornamento aziendale programmato insieme al rilascio degli utili del terzo trimestre il 27 ottobre.

Entrambi gli analisti di Deutsche Bank e KBW hanno recentemente stimato che i piani di ristrutturazione di Credit Suisse costerebbero circa 4 miliardi di dollari.

“Acquisto per coraggiosi”

In bilico vicino ai minimi storici, le azioni Credit Suisse sono ora un “acquisto per i coraggiosi”, come hanno dichiarato in una nota gli analisti di CitigroupC, guidati da Andrew Coombs. C’è un “significativo rischio di esecuzione” dal nuovo piano strategico dell’azienda e i mercati stanno ora scontando quello che sarà probabilmente un aumento di capitale “altamente diluitivo”, hanno affermato gli analisti, anche se non credono che questo sia un altro momento del “2008”.

Analogamente, lunedì gli analisti di JPMorgan hanno affermato in una nota che Credit Suisse ha ancora capitale e liquidità “sani”, sulla base dei risultati finanziari del trimestre più recente.

