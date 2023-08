Ubs, gli utili salgono a 29 miliardi di dollari. Ma la novità è l’addio al marchio Credit Suisse Svizzera

È tempo di tirare le somme in casaA distanza di pochi mesi dall’ acquisizione di Credit Suisse , l’istituto svizzero ha condiviso i risultati economici di questo primo semestre del 2023. Periodo in cui Ubs ha fatto registrare unChe, come evidenziato in una nota ufficiale , “verrà completamente integrata a seguito di una valutazione approfondita incentrata sulla creazione di valore duraturo per tutte le parti interessate”. Anche in funzione del fatto che la chiusura della fusione tra le due realtà è prevista nel 2024, quando ancora i due istituti opereranno separatamente. Sarà il 2025 quindi la data x. Ossia l’anno in cui il marchio Credit Suisse Svizzera finirà definitivamente nel dimenticatoio.

“Stiamo riconquistando la fiducia dei clienti, riducendo i costi e intraprendendo le azioni necessarie per creare economie di scala che ci consentiranno di concentrare meglio le risorse e indirizzare gli investimenti per la crescita futura”, ha dichiarato Sergio Ermotti, ceo del gruppo. “Questa combinazione rafforzerà il nostro status di franchising globale di primo piano, e di cui il nostro mercato di origine, la Svizzera, può essere orgogliosa. Siamo orgogliosi di questo compito e della responsabilità che ci è stata affidata”, ha aggiunto il numero uno.

Ma attenzione. Se Ubs Global Wealth Management ha registrato il maggior afflusso netto di nuovi capitali nel secondo trimestre degli ultimi dieci anni, pari a 16 miliardi di dollari, contestualmente, guardando al future, una delle mosse principali dell’istituto svizzero è abbastanza chiara: tagliare. Con l’obiettivo, entro la fine del 2026, di arrivare a una “riduzione dei costi lordi di oltre 10 miliardi di dollari, un rapporto costi/ricavi inferiore al 70% e un rendimento del capitale CET1 di circa il 15%.

