Meeting, cene di lavoro e party di lusso: tutto il mondo Armani Hotel legato agli eventi

L’Armani Hotel Milano è il secondo hotel aperto nell’ambito del progetto Armani Hotels & Resorts, nato dalla collaborazione tra Giorgio Armani S.p.a. ed Emaar Properties PJSC.

Situato nel prestigioso edificio di via Manzoni 31 a Milano, nel cuore del celebre Quadrilatero della Moda, Armani Hotel Milano è un edificio in stile ‘razionalista’ progettato da Enrico A. Griffini nel 1937. Si trova a pochi minuti dai negozi di Via Montenapoleone e Via della Spiga, dal Teatro alla Scala e Piazza del Duomo. E dai principali musei cittadini e locali della vita notturna milanese.

L’estetica di Giorgio Armani

Un ambiente raffinato ed esclusivo, dove Giorgio Armani ha contribuito con la sua estetica e disegnato ogni dettaglio delle 95 camere e suite. In linea con la filosofia ‘Stay with Armani’. L’hotel è anche il luogo ideale per ospitare eventi di lusso, meeting, cene di lavoro, feste private e ricorrenze, e godere di un’esperienza unica anche quando si è lontani da casa.

Presso l’Armani Hotel Milano, ogni evento è all’insegna del distintivo stile Giorgio Armani e si potrà scegliere tra una varietà di luoghi. Si parte dalle moderne sale riunioni dell’Armani/Business Centre, dalle lussuose suite Armani, fino ad arrivare al settimo piano dell’hotel, da cui si gode di una magnifica vista sulla città.

L’Armani/Business Centre

L’Armani/Business Centre disponibile 24 ore al giorno, si estende su 200 metri quadrati, con una sala meeting privata, due boardroom e due postazioni pc. Dotato di moderni sistemi di comunicazione e di attrezzature tecniche e audio-video, l’Armani/Business Centre mette a disposizione la sede perfetta per organizzare eventi, grazie a sale riunioni flessibili e spazi arredati secondo lo stile Armani, minimalista e sofisticato.

Le top Suite