Premi e nuovi finanziamenti: come cresce SiWeGo, la BlaBlaCar delle merci

SiWeGO, la web app definita ‘la BlablaCar delle merci’, continua a crescere con la partecipazione a Innoveit Budapest: Young Leaders for the Future of Europe. Marcello Favalli, ceo e founder della startup, lo definisce “un nuovo percorso di formazione, network e potenziali accordi commerciali”, per la possibilità di partecipare a seminari e di interagire con molte realtà europee del settore. La sua startup è un’applicazione che mette in contatto chi deve inviare un pacco con chiunque voglia consegnarlo, viaggiando sulla stessa tratta. SiWeGO si rivolge a comuni viaggiatori, che all’occorrenza possono diventare trasportatori, e a professionisti del settore, come cooperative e piccole aziende di trasporti. Ciò consente di ridurre il traffico su ruota e i consumi del carburante, con un impatto positivo sull’ambiente.

La startup si è distinta nel panorama del trasporto condiviso. Quali sono i più importanti riconoscimenti che sono stati attribuiti a SiWeGO?

La lista è articolata e dopo il periodo florido iniziale continua a crescere. TechChill ci ha appena selezionati fra le top 50 startup durante l’ultimo appuntamento milanese. Il Circular Cities ClimAccelerate Program, Climate Kic dell’Eit, ha selezionato SiWeGO per rappresentare il nostro paese in Europa a un tavolo di dialogo insieme ad altre nove startup e innovation manager delle più importanti città europee per diffondere la mobilità circolare. L’azienda partecipa anche a un percorso di accelerazione di Cte Next del Comune di Torino, un centro di tecnologie emergenti, rivolto a soluzioni innovative per mobilità, supply chain e servizi urbani. SiWeGO è stata anche tra le cinque startup selezionate dal Florence4sustainability del Murate Idea Park, per aziende che costruiscono modelli di business con attenzione alla salvaguardia e alla sostenibilità.

Quale sarà il futuro di SiWeGO?

Il motto rimane lo stesso: Smart Eco, Smart Transport. I prossimi passi sono lo sviluppo delle vendite, insieme alla promozione e alla comunicazione per alimentare la community di riferimento del servizio. Anche lo sviluppo del networking di stakeholder è fondamentale. Questo ha permesso la recente campagna di fundraising con nuovi capitali per 210mila euro, oltre a un importante lead investor, spendibile per lo sviluppo dei prossimi progetti di SiWeGO.

Possiamo citare alcune aziende e singoli investitori che credono in SiWeGo e condividono la sua visione?

Tra i nomi che più mi rendono orgoglioso, cito l’azienda leader dei trasporti e della logistica Messaggerie del Garda (con la sua cfo, Alessandra Beschi), che ha una storia di più di 60 anni nel settore e ha sviluppato una particolare sensibilità per i temi della sostenibilità. Il gruppo Sinergia, che tramite il suo fondatore e presidente, Raffaele Bonizzato, è stato fra i primi a credere in SiWeGO, quando ancora era poco più di un documento Power Point. Il gruppo Sinergia è un’azienda all’avanguardia, in grado di gestire tutte le attività di logistica e delivery per i mercati b2b e b2c del canale e-commerce. E ancora Federico Morgantini, investitore, esperto di startup e giornalista di innovazione, altro investitore qualificato e mentore. Poi Fabio Pozzi, product and program manager per Aeronautical and Satellite Communication Field e consulente di marketing e finanza all’università di Tor Vergata. Infine, Climate-Kic Holding, tra i più grandi partenariati tra pubblico e privato in Europa, focalizzato sull’innovazione e la sostenibilità ambientale, che ci ha proposto un ingresso nel nostro capitale sociale, con un contratto Safe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.