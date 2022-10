Nissan vende il suo business in Russia a 1 euro e cessa le attività nel Paese

(Photo by David Ramos/Getty Images)

Nissan ha annunciato di aver accettato di vendere la sua unità commerciale russa all’istituto automobilistico statale NAMI per una somma simbolica di 1 euro, diventando l’ultima casa automobilistica globale a lasciare la Russia in seguito all’invasione dell’Ucraina.

Aspetti principali

In un comunicato stampa, la casa automobilistica ha dichiarato che la vendita include la totalità di Nissan Manufacturing Russia, compresi gli impianti di produzione e di ricerca e sviluppo a San Pietroburgo e l’unità di vendita e marketing a Mosca, che ora opererà con un nuovo nome.

Nissan ha dichiarato che prevede di registrare una perdita una tantum di 100 miliardi di yen (687 milioni di dollari) a causa dell’uscita.

a causa dell’uscita. L’accordo dovrebbe essere completato nelle prossime settimane e include una clausola che consentirebbe a Nissan di riacquistare l’unità russa entro i prossimi sei anni .

. In precedenza, a marzo, Nissan aveva sospeso la produzione e le importazioni in Russia.

In una nota inviata agli azionisti, la casa automobilistica ha dichiarato di aver “monitorato attentamente la situazione”, ma di non vedere “la visibilità di un cambiamento dell’ambiente esterno” in Russia, che l’ha costretta ad annunciare la sua uscita.

Sullo sfondo

Nissan è l’ultima casa automobilistica globale a uscire dal mercato russo quest’anno, dopo che il Paese è stato colpito da una serie di sanzioni internazionali in seguito all’invasione dell’Ucraina. Renault, che è un azionista incrociato di Nissan, è uscita completamente dalla Russia a maggio, dopo aver venduto la sua quota di maggioranza nella casa automobilistica russa Avtovaz a NAMI. Il mese scorso, Toyota ha annunciato la cessazione della produzione di veicoli nello stabilimento di San Pietroburgo. Nonostante ciò, Toyota ha dichiarato che continuerà a fornire assistenza e riparazioni per i veicoli già venduti ai clienti in Russia.

A marzo, Volkswagen ha annunciato la sospensione delle attività nei suoi due stabilimenti russi e l’interruzione di tutte le importazioni nel Paese. Qualche mese dopo, Forbes Russia ha riferito che la casa automobilistica tedesca potrebbe avere intenzione di uscire completamente dal Paese vendendo i suoi impianti di produzione locali. Anche altre grandi case automobilistiche come Mercedes-Benz e General Motors hanno sospeso le importazioni e la produzione in Russia.

Vicende da considerare

Oltre alle case automobilistiche, molte altre grandi multinazionali hanno interrotto le loro attività o sono uscite completamente dal mercato russo. Il mese scorso, la Pepsi ha annunciato di aver interrotto la produzione di alcuni dei suoi marchi di bibite popolari dopo che i suoi imbottigliatori locali avevano esaurito tutte le scorte residue di concentrati di aromi.

Anche il principale rivale della Pepsi, la Coca-Cola, ha interrotto la produzione dei suoi marchi di bibite in Russia ad agosto. Anche altri grandi marchi alimentari come Starbucks e McDonald’s hanno abbandonato il Paese. Anche grandi colossi dell’abbigliamento e della moda come Nike e H&M hanno abbandonato completamente il Paese negli ultimi mesi.

