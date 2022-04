Forbes premia le 100 eccellenze italiane 2022 del food & drink al Principe di Savoia

Come si trasforma un progetto in eccellenza? È a questa domanda che risponde lo speciale di Forbes dedicato proprio alle 100 Eccellenze Italiane.

Lo Speciale 100 Eccellenze Italiane 2022 vedrà la sua conclusione giovedì 14 aprile all’Hotel Principe di Savoia di Milano, con l’evento di premiazione organizzato in collaborazione con So Wine So Food.

5 categorie – Drink, Food, Restaurant, Socialize, Wine – e un solo obiettivo: celebrare le intuizioni che ci sono dietro un ristorante stellato, un ottimo vino o un prodotto della terra.

Nel servizio di copertina dell’allegato al volume di febbraio 2022 di Forbes, dedicato proprio alle 100 Eccellenze italiane, alla domanda Come si trasforma un progetto in eccellenza?, Martino De Rosa, gestore del famoso ristorante Leone felice de l’Albereta a Erbusco e creatore di eccellenze, soprattutto nel vino con il suocero Vittorio Moretti, ha risposto.

“Ci devi credere. Finché un giorno ti svegli al mattino e non è che hai vinto ma in- cominci a sentire che tutto sta girando, che tutto il mondo attorno a te comincia a crederci. Il successo è una cosa che arriva un po’ tutta insieme, è lì che senti che un progetto sta diventando un’eccellenza”. Si ringraziano Sabatini Gin e The Wine Sider per aver supportato l’evento.

