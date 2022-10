Arriva in Italia TikTok Awards, il premio che celebra le migliori campagne social

TikTok inaugura TikTok Awards, il primo riconoscimento in Europa che premia agenzie e brand più all’avanguardia nel proporre campagne creative sulla piattaforma con significativi impatti sul business. Una vetrina per i brand che interpretano al meglio la mission di TikTok: ispirare creatività attraverso il divertimento. L’approccio di TikTok, sempre incentrato su creatività e innovazione, viene ben rappresentato dal concept degli awards che celebrano il Goat – acronimo di Greatest of all time ma anche definizione inglese della capra. È proprio questo animale a essere il protagonista del concept: spesso sottovalutata nell’immaginario collettivo, la capra è in realtà un animale caratterizzato da intelligenza e curiosità, qualità che la rendono il “testimonial” perfetto per rappresentare la creatività necessaria per “vincere” su TikTok.

I Goat di ogni mercato verranno svelati in ceremonie di premiazione locali nei diversi Paesi europei quindi i Greatest TikTok di ogni mercato si ritroveranno insieme per il Grand Prix europeo, che incoronerà il vincitore assoluto. L’evento italiano si svolgerà il 27 ottobre a Milano.

Categorie

Verranno premiate le migliori proposte in tre categorie Greatest Creative, Greatest Performance, Greatest TikTok.

Greatest Creative celebra la campagna che su TikTok ha osato spingersi oltre i confini della creatività, sempre presentando l’essenza autentica del brand.

Greatest Performance premia la campagna che canalizza al meglio l’energia di TikTok verso il raggiungimento degli obiettivi di marketing con un impatto concreto sul business, per esempio ampliando in modo significativo l’audience o influenzando il comportamento dei consumatori.

Tutte le candidature pervenute nelle categorie Greatest Creative e Greatest Performance concorreranno al premio Greatest TikTok che la giuria assegnerà alla campagna più rappresentativa dei valori di community e intrattenimento che ispirano la piattaforma.

I premi

I vincitori di ogni categoria riceveranno il trofeo TikTok oltre a:

• Credito pubblicitario del valore di 50.000 dollari per il Greatest TikTok Award

• Credito pubblicitario del valore di 25.000 dollari per il Greatest Creative Award

• Credito pubblicitario del valore di 25.000 dollari per il Greatest Performance Award

I vincitori nella categoria Greatest TikTok parteciperanno alla cerimonia finale dove sarà nominato il vincitore del Grand Prix europeo.

La giuria

Mihnea Gheorghiu, chief creative officer Publicis Italy e presidente di giuria, insieme a una selezione di esponenti dei principali gruppi di comunicazione italiani, valuterà i progetti migliori, sempre avendo in mente la mission della piattaforma: ispirare la creatività e portare allegria.

La giuria al completo:

• Andrea Di Fonzo, group chief media officer, Publicis Media

• Alessandro Bochicchio, head of social, Havas Italia

• Alessandro Sciarpelletti, executive creative director, We are Social Italia

• Federica Tremolada, digital partner & media principal, Dentsu

• Gabriele Caeti, executive creative director, DDB

• Giovanna Loi, chief digital officer, GroupM Italy

• Giuseppe Mastromatteo, chief creative officer, Ogilvy Italia

• Letizia Schätzinger, giornalista e creator

• Lorenzo Picchiotti, chief creative officer & partner, DUDE

• Marianna Ghirlanda, ceo, Dlv Bbdo e Proximy Italia

• Mihnea Gheorghiu, chief creative officer, Publicis Italy

• Raffaele Pastore, direttore generale, UPA

• Sergio Amati,general manager, IAB Italia

• Stefania Siani, ceo e chief creative officer, Serviceplan Group Italia

