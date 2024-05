Chi è Frank McCourt, il miliardario che vuole acquistare TikTok

L’investitore e imprenditore miliardario Frank McCourt sta organizzando un’offerta per l’acquisto di TikTok attraverso Project Liberty, un’organizzazione per la quale ha stanziato 500 milioni di dollari e che mira a lottare per un Internet sicuro e più sano, in cui i dati degli utenti siano di proprietà degli utenti stessi piuttosto che di giganti tecnologici come ByteDance, società madre di TikTok, Meta e Alphabet.

Project Liberty ha annunciato la potenziale offerta mercoledì e intende collaborare con la banca d’investimento Guggenheim Securities e lo studio legale Kirkland & Ellis all’operazione, in collaborazione con alcuni dei principali tecnologi che già partecipano all’iniziativa.

McCourt ha criticato pesantemente i giganti tecnologici, in particolare a TikTok, di proprietà cinese. “Dobbiamo rompere il modello o evolverlo in modo che restituisca il controllo, l’agenzia, la scelta, la proprietà e i diritti agli individui”, ha dichiarato McCourt, 70 anni, a Forbes a novembre. “La scelta è tra la tecnologia cinese e quella americana. Queste sono le due scelte”.

Un patrimonio da 1,4 miliardi di dollari

Conosciuto soprattutto come ex proprietario dei Los Angeles Dodgers, McCourt ha trascorso la maggior parte dell’ultimo decennio concentrandosi sull’investimento dei circa 850 milioni di dollari ricavati dalla vendita della squadra nel 2012 attraverso la sua società McCourt Global.

L’imprenditore ha investito nello sport, nel settore immobiliare, nella tecnologia, nei media e in una società di investimento focalizzata sul credito privato. Nel gennaio 2023, McCourt si è dimesso da ad di McCourt Global per concentrarsi sul Project Liberty, ma rimane presidente esecutivo e proprietario al 100%.

Il patrimonio di McCourt ha un valore stimato di 1,4 miliardi di dollari, cifra che gli ha permesso di entrare per la prima volta quest’anno nella lista dei miliardari di Forbes, anche se la sua ricchezza è ben lontana dalla valutazione di 220 miliardi di dollari di ByteDance.

Secondo quanto riportato da Semafor, ByteDance intende raccogliere fondi da fondazioni, fondi pensione e dal pubblico in generale per trasferire gli account degli utenti su un protocollo che dia loro un maggiore controllo delle loro identità e dei loro dati digitali.

Il tentativo di rivoluzionare il settore tecnologico

L’offerta di TikTok si scontrerà probabilmente con un’ampia concorrenza, in parte proveniente dagli stessi giganti tecnologici che sono oggetto delle critiche di McCourt nei confronti dell’infrastruttura tecnologica mondiale. L’imprenditore non è nuovo a progetti azzardati.

“Bisogna partire dal punto di vista che tutto è possibile, e poi ci imbatteremo nelle sfide e le affronteremo una alla volta”, ha detto alla fine dell’anno scorso a proposito del suo tentativo di cambiare il settore tech. “Alla fine, non ci sono garanzie che tutto questo abbia successo”.

L’esperienza come proprietario dei Los Angeles Dodgers

Le radici imprenditoriali di McCourt risalgono al 1893, quando il suo bisnonno fondò la McCourt Company, un’impresa edile di Boston. Ha frequentato l’università di Georgetown, laureandosi in economia nel 1975, prima di tornare in Massachusetts e sviluppare immobili nel porto di Boston a partire dagli anni Ottanta.

Nel 2001 ha cercato di acquistare i suoi amati Boston Red Sox, ma ha perso l’offerta contro i miliardari John Henry e Tom Werner. Qualche anno dopo, ha usato quasi 81mila metri quadrati di terreno sul South Boston Waterfront come garanzia per acquistare i Los Angeles Dodgers a un valore aziendale di 371 milioni di dollari nel 2004.

Il suo controverso mandato come proprietario dei Dodgers – che comprendeva accuse di cattiva gestione finanziaria ed evasione fiscale – si è concluso con la bancarotta nel 2011. Nel 2012 McCourt ha venduto i Dodgers per 2,2 miliardi di dollari, all’epoca la più grande vendita sportiva della storia, ricavando circa 850 milioni di dollari in contanti, al netto delle tasse e di un divorzio molto controverso.

Le attività nel settore immobiliare e sportivo

Nel frattempo, McCourt ha venduto la maggior parte dei suoi immobili di Boston, in gran parte nel 2006, e ha iniziato a diversificare i suoi investimenti. Ora le sue proprietà includono un gruppo di edifici nel Design District di Dallas e partecipazioni in altri immobili commerciali e residenziali in California, Texas e Londra. Nel 2022, McCourt Global ha venduto una partecipazione in un complesso immobiliare a Miami per 363 milioni di dollari.

McCourt ha continuato a investire nello sport: nel 2014, McCourt Global ha acquistato una quota del 50% della Global Champions League and Tour, una delle competizioni di salto ad ostacoli più conosciute del mondo equestre, che ha venduto per una somma non rivelata nel 2022.

Quattro anni dopo la vendita dei Dodgers, McCourt ha acquistato anche l’Olympique Marsiglia, storica squadra di calcio francese, per circa 50 milioni di dollari. Da allora ha investito molto nel club, che ha generato più di 200 milioni di dollari di entrate nella stagione 2021-2022, anche se, come riporta Athletic, la squadra ha perso centinaia di milioni da quando McCourt l’ha acquistata.

Nello stesso periodo, ha fondato una società di investimenti con focus sul credito privato, Mgg Investment Group, che è passata da 300 milioni di dollari in gestione nel 2016 a 5,6 miliardi di dollari nel 2023.

I dati degli utenti in mano alle grandi compagnie

McCourt ha contribuito a fondare la Georgetown School of Public Policy della sua alma mater con una donazione di 100 milioni di dollari nel 2013 e un secondo impegno di 100 milioni di dollari nel 2021.

In quel periodo, l’imprenditore ha iniziato a preoccuparsi sempre più della proprietà dei dati da parte degli utenti, dopo essersi reso conto che molti dei dati a cui i ricercatori della Georgetown volevano accedere non erano disponibili.

“All’interno della scuola c’è un enorme istituto di dati”, ha detto McCourt. “Sapevamo che l’accesso ai dati sarebbe stato fantastico per i politici, ma abbiamo capito presto che i dati di cui avevano davvero bisogno non erano disponibili perché erano controllati dalle grandi aziende tecnologiche. Le persone con potere a Washington o non capivano cosa stava succedendo con la tecnologia e i dati delle persone, o guardavano dall’altra parte perché prendevano soldi da queste ricche piattaforme che hanno lobbisti e sostenitori dappertutto”.

L’attività di Project Liberty

Nel 2021, McCourt ha deciso di fondare Project Liberty, che si concentra sulla ricerca, sulla difesa delle politiche e sugli investimenti tecnologici per aiutare le persone ad avere un maggiore controllo sui propri dati e sulle proprie identità digitali, secondo quanto dichiarato dal suo presidente e ad in carica Tomicah Tillemann.

Project Liberty svolge attività di ricerca in collaborazione con l’università di ricerca francese Sciences Po, Georgetown e Stanford, che finanzia progetti di ricerca relativi alla proprietà dei dati e ai social media. L’attività di advocacy viene portata avanti con diversi eventi, tra cui quelli dedicati al libro di McCourt sul tema, Our Biggest Fight: Reclaiming Liberty, Humanity and Dignity in the Digital Age, scritto insieme a Michael Casey di CoinDesk e pubblicato a marzo.

Finora, Project Liberty si è concentrata sul Decentralized Social Networking Protocol (Dsnp), un protocollo open-source che permette agli utenti di possedere i propri dati e di collegarli tra le varie piattaforme. McCourt ha paragonato il Dsnp al modo in cui lo stesso numero di telefono funziona con i diversi operatori, un numero di telefono specifico è legato a un utente specifico. McCourt ha investito in una piattaforma web3 da 20 milioni di utenti chiamata MeWe, guidando un round di finanziamento da 27 milioni di dollari nel 2022.

Un protocollo decentralizzato

Non è chiaro quanto sia fattibile il modello economico per un protocollo decentralizzato: non c’è ancora abbastanza ricerca o una soluzione che possa scalare alle dimensioni degli attuali giganti tecnologici, ma l’intenzione di McCourt di migrare alcuni dati degli utenti di TikTok a Dsnp sarebbe un cambiamento molto più grande.

Non è chiaro nemmeno quanto McCourt stesso abbia già donato all’iniziativa, come intenda spendere il suo impegno di 500 milioni di dollari e se una parte di questi sarà destinata all’acquisto di TikTok.

Ma una cosa è certa: McCourt, il principale finanziatore dell’organizzazione, che finora ha elargito circa 50 milioni di dollari dal lato non profit secondo l’ultima dichiarazione dei redditi, vuole che questa sia la sua eredità per la prossima generazione. “Ho la fortuna di avere sette figli”, ha detto in occasione dell’evento di lancio del suo libro a marzo. “Vi dirò una cosa: è per questo che mi sto battendo”.

