In che modo questa società informatica sviluppa app come se fossero aziende online

Res Media offre a privati e aziende, in Italia e all’estero. Sospinta dal crescente numero di utenti smartphone e tablet in tutto il mondo, l’innovativa industria delle app ha raggiunto oggi numeri da capogiro. Sull’onda di un trend che non accenna a diminuire, risulta di grande attualità l’opportunità imprenditoriale cheoffre a privati e aziende, in Italia e all’estero.

L’azienda informatica, partner IBM e Confindustria, con consulenti certificati Google supporta step by step i suoi clienti nella realizzazione di app concepite come autentiche aziende online. Il team, composto inoltre da esperti programmatori, eccellenti UX designer e professionisti di marketing digitale, è selezionato scrupolosamente dal founder e ceo Daniele Vicino, trasformando le idee del cliente in progetti digitali sotto forma di app.

Di cosa si occupa Res Media

L’azienda concepisce le applicazioni sviluppate alla pari per standard qualitativi dei leader di mercato e con una logica imprenditoriale vincente, data dall’investimento iniziale di una cifra una tantum e solidi guadagni successivi, replicando modelli di business di società quali Glovo, Amazon, Just Eat e tante altre.

Avvalendosi della figura dello UX designer, simile a quella di un architetto, Res Media realizza un design interamente personalizzato per app uniche che soddisfino i rigidi requisiti richiesti dallo store Apple per la pubblicazione. Pertanto, viene prodotto un mock-up grafico ad hoc per ogni tipo di richiesta. Il linguaggio di programmazione nativo garantisce, inoltre, le migliori performance.

Oltre ad essere una software house, Res Media è una media company che avvicina il cliente al successo con strategie di marketing digitale, campagne pubblicitarie online, progetti seo/sem e inserzioni nelle principali testate giornalistiche ed emittenti nazionali. Offrendo un servizio completo, l’azienda garantisce una costante e immediata assistenza per qualsiasi tipo di evenienza.

Un canale che inizialmente era appannaggio delle aziende che sviluppavano giochi o contenuti multimediali si è trasformato oggi in un vero e proprio fenomeno culturale, sociale ed economico.

Perfettamente al passo con le esigenze del mercato, Res Media realizza applicazioni di qualsiasi tipo, con particolare riguardo per le seguenti categorie:

App marketplace

Un centro commerciale virtuale, tipo Glovo o Ebay, replicabile anche a livello locale, in cui ciascun negozio espone una vetrina. Il proprietario dell’app guadagna una percentuale sugli acquisti effettuati in ogni attività partner.

App social network

Un’app sviluppata come un social tradizionale (Instagram, LinkedIn, TikTok) ma specializzato in una determinata materia.

App e-commerce

Veri e propri negozi online, stile Zalando, in cui è possibile vendere qualsiasi prodotto o servizio. I vantaggi sono enormi: l’abbattimento dei classici costi, una vetrina aperta h24 e la fidelizzazione del cliente che acquista in modo semplice con un click.

App per aziende

Creazione di gestionali per semplificare il rapporto con i dipendenti, potendo monitorare in modo preciso e intelligente il lavoro eseguito.

App delivery

Creazione di app come Just Eat, con la consegna di cibo a domicilio. Soluzione ottimale per il singolo ristorante o per catene anche a livello locale.

App innovative

Realizzazione di app in base alla creatività del cliente, esplorando necessità comuni non ancora individuate nel mondo delle app.

Dopo il riconoscimento dell’azienda come “Best app developer and e-commerce solution” da parte di Acquisition International agli Awards 2022, il ceo Daniele Vicino si dice molto soddisfatto, pronto a investire nell’espansione estera e nell’intelligenza artificiale. Il costante raddoppio del fatturato di anno in anno e l’exploit di creatività, competenze e innovazione, fanno di Res Media la risposta ideale al desiderio di imprenditorialità digitale di oggi.

