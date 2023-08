Secondo Musk X potrebbe diventare un’azienda da mille miliardi di dollari

Che X arrivi a una capitalizzazione di mercato di mille miliardi di dollari “non è impossibile”, ha detto Musk in un post. Non è la prima volta che il miliardario fa una previsione del genere ed è noto per aver fatto previsioni a volte stravaganti. Si tratterebbe di un aumento vertiginoso considerando che Musk, solamente nel 2022, ha comprato Twitter per 44 miliardi di dollari.

Peraltro, nel giro di pochi mesi, Twitter ha subito una drastica trasformazione, incluso un rebranding in X. Musk, difatti, ha cambiato l’iconico logo dell’uccello, che secondo gli esperti di Forbes rischia di cancellare miliardi di valore del marchio. Sebbene non convenzionale, la trasformazione fa parte di un progetto più ampio che mira a trasformare la piattaforma in una “app per tutto” sulla scia della WeChat cinese, qualcosa che Musk ha promesso per dar vita a un rivale.

Queste superapp sono come coltellini svizzeri virtuali. Combinano funzionalità di più app come ride hailing, consegna di cibo, pagamenti, investimenti e messaggistica. Dominano i mercati in alcune parti dell’Asia dove sono essenzialmente onnipresenti nella vita di tutti i giorni. Esiste un potenziale significativo affinché un modello del genere possa decollare nei mercati occidentali. Gli esperti hanno detto a Forbes che il rebranding è un’opportunità per Musk di aggiungere funzionalità per elevare la piattaforma oltre i social media.

INSIGHT: Here's how funds are valuing private companies such as X Corp.

Some funds are valuing companies like X similiar to public competitors (Snapchat), but some have diverged.

Of note, Baron's valuation of X remains 2x as high as the more widely reported Fidelity valuation. pic.twitter.com/41BiT4KQU7

— X News Daily (@xDaily) August 23, 2023