Bending Spoons annuncia un aumento di capitale da 155 milioni di dollari: ora vale 2,55 miliardi

Bending Spoons ha chiuso un aumento di capitale da 155 milioni di dollari. Tra gli investitori c’è Durable Capital Partners Lp, che si unisce a quelli esistenti, come Baillie Gifford, Cox Enterprises, Nb Renaissance, Nuo Capital e StarTIP (controllata da Tamburi Investment Partners). L’operazione porta il valore della società a diventare un unicorno (aziende non quotate dal valore superiore al miliardo) dal valore di circa 2,55 miliardi di dollari e servirà a sostenere nuove acquisizioni.

Com’è nata Bending Spoons

Fondata a Copenaghen nel giugno 2013, l’azienda si è trasferita a Milano nel 2014. Il nome Bending Spoons è ispirato a un personaggio di Matrix, il bambino in grado di piegare i cucchiai. L’idea ha avuto origine in Danimarca da quattro giovani italiani: Francesco Patarnello di Padova, Luca Ferrari di Verona, Matteo Danieli di Vicenza e Luca Querella di Torino. Tutti e quattro ingegneri, tre con laurea dall’Università di Padova e uno dal Politecnico di Torino. Il quinto membro del team, Tomasz Greber, è polacco.

Le acquisizioni di Meetup e Mosaic Group

Attraverso la sua suite di prodotti tecnologici digitali, tra cui Evernote, Meetup, Remini e Splice, ha raggiunto oltre mezzo miliardo di utenti in tutto il mondo. Bending Spoons è oggi una delle realtà più importanti a livello globale nello sviluppo e commercializzazione di app per smartphone e una delle prime aziende tecnologiche in Europa.

Ha terminato il 2023 con 200 milioni di margine operativo lordo e punta ai 500 milioni entro il 2026. Il cofondatore e amministratore delegato Ferrari aveva detto: “Sentirete parlare di più di noi, soprattutto riguardo i nostri piani futuri”. E così è stato. Il 2024 è iniziato con due acquisizioni. Il 5 gennaio è stata annunciata quella di Mosaic Group, azienda specializzata in software mobile. Poi è arrivato l’acquisto di Meetup, social network con 60 milioni di iscritti, che consente alle persone di unirsi in gruppi creati attorno agli interessi degli utenti: libri, giochi, politica, sport.

LEGGI ANCHE: La startup italiana Bending Spoons raccoglie 340 milioni di dollari. Tra gli investitori anche l’attore Ryan Reynolds

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .