In edicola il nuovo numero di Forbes insieme all’allegato sui 100 campioni della sostenibilità

Forbes di novembre arriva in edicola. Il nuovo numero racconta le eccellenze del benessere con la cover story dedicata ai fratelli Saverio e Andrea Quadrio Curzio, proprietari di Qc Terme e a Francesco Varni, ceo dell’azienda. Il trio ha dato nuovo impulso al business di famiglia, trasformando un settore storicamente composto da tecnici in un luogo di ritrovo accessibile a tutti. La società ha 11 sedi in tutto il mondo, è appena sbarcata a New York, con la previsione di raggiungere un fatturato di 140-150 milioni di euro nel 2023.

Classifiche e patrimoni reali

Nelle pagine del nuovo numero trova spazio anche la classifica dei 10 calciatori più pagati del mondo, nella quale Kylian Mbappé, con un guadagno di 128 milioni di dollari per la stagione 2022-2023, è riuscito a rompere il dominio di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

Grande spazio è dedicato agli evento targati Forbes, con il foto-racconto della Forbes Women’s Week, della serata Food & Fashion – tra i protagonisti anche gli chef Massimo Bottura e Alessandro Borghese – e la tappa in Sardegna del roadshow del progetto Small Giants. Presente anche l’attualità internazionale con un reportage sul patrimonio di Rishi Sunak, nuovo premier inglese, e sua moglie Akshata Murthy, figlia di un miliardario tecnologico indiano.

Le inchieste e l’intervista a Fefè

L’inchiesta di questo mese si concentra sugli Emirati Arabi, un porto franco in mezzo a divisioni e sconvolgimenti politici. Con i loro soldi, la linea della neutralità e regolazioni indulgenti, il Paese ha attirato oligarchi russi sanzionati, finanzieri indiani e migliaia di italiani. Ma anche signori della guerra, contrabbandieri d’oro e riciclatori di denaro.

Focus anche sul distretto di Valenza, in provincia di Alessandria, una delle capitali della gioielleria. Qui 700 aziende, quasi tutte pmi, eredi di una tradizione lunga oltre due secoli, lavorano ogni anno decine di tonnellate di metalli preziosi e il 90% delle pietre importate nel nostro paese. Bulgari ha costruito nella zona un grande stabilimento produttivo, Cartier farà lo stesso entro il 2024. E presto arriverà Pomellato.

Tante anche le interviste a imprenditori, manager e volti noti, come Ferdinando De Giorgi, commissario tecnico della pallavolo maschile, campione d’Europa e del mondo. Alla sua Nazionale di giovani ha trasmesso senso di appartenenza, cultura del lavoro e del rispetto per i compagni.

All’interno di Forbes anche uno speciale dedicato all’healthcare, 24 pagine dedicate alle aziende del settore che contribuiscono al successo nel mondo nel settore sanitario.

L’allegato Forbes 100 Responsibility

Allegato al numero di novembre di Forbes Italia c’è l’allegato Responsibility con i 100 campioni della sostenibilità selezionati per l’impegno verso il rispetto dell’ambiente e del sociale. “Da sempre Forbes celebra la ricchezza responsabile, la ridistribuzione della felicità attraverso l’attenzione ai temi ambientali e sociali” spiega il direttore Alessandro Mauro Rossi. Che continua: “Questa pubblicazione, arrivata alla terza edizione, è la sintesi di tutto questo. Una certificazione del successo legata alla sostenibilità”. In copertina dell’allegato Antonio Barani, amministratore delegato di BioMet, società che produce energia pulita a partire dagli scarti.

