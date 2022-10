Mbappé supera Messi e Cristiano Ronaldo: è il calciatore più pagato al mondo

Campione del mondo in carica con la Francia, stella del Paris Saint-Germain, fuoriclasse destinato a dominare la scena del calcio mondiale per i prossimi dieci anni. Grazie alle sue giocate e ai suoi gol, Kylian Mbappé è riuscito a rompere il dominio di Messi e Cristiano Ronaldo nel mondo del pallone. In attesa di raggiungere il loro numero di trofei e di reti, li ha già superati in un’altra classifica: quella di calciatore più pagato al mondo.

Secondo le stime di Forbes, nella stagione 2022-2023 il francese guadagnerà infatti 128 milioni di dollari: 8 milioni più di Messi e 28 più di Cristiano Ronaldo. Un risultato ancora più eclatante se si considera che il fenomeno argentino e quello portoghese occupano le prime due posizioni della classifica dal 2014.

C’è di più: quando Messi e CR7 hanno sfondato il muro dei 100 milioni di dollari, nel 2018, avevano rispettivamente 31 e 33 anni. Mbappé ci è riuscito a 23.

Tra calcio e sponsor

I 128 milioni di dollari calcolati da Forbes tengono conto degli introiti sportivi e di quelli derivanti dagli accordi con una scuderia di partner che comprende Nike, Dior, Hublot, Oakley e Panini. Gli interessi dell’attaccante non finiscono qui: Mbappé è da tre anni volto copertina del videogioco Fifa, ha una sua società di produzione di contenuti sportivi, Zebra Valley, ed è ambasciatore e investitore della piattaforma di NFT Sorare.

La maggior parte dei suoi introiti deriva comunque dal contratto con il Paris Saint-Germain, rinnovato alla fine della scorsa stagione dopo una lunga trattativa. Mbappé infatti era già in parola con il Real Madrid per trasferirsi in Spagna ed è stato necessario addirittura l’intervento del presidente francese Macron per convincerlo a rimanere a Parigi.

Chi insegue Mbappé

Nonostante il sorpasso di Mbappé, Messi e Cristiano Ronaldo non se la passano comunque male. Entrambi sono ancora icone mondiali e continuano ad accrescere le proprie partnership, che permettono loro di occupare rispettivamente il secondo e il terzo gradino del podio della classifica dei calciatori più pagati. Il tridente del Psg occupa tre delle prime quattro posizioni: al quarto posto c’è Neymar, che precede l’egiziano del Liverpool Mohamed Salah.

In sesta posizione fa il suo esordio nella top ten il prodigio del Manchester City Erling Håland, unico dei primi dieci, oltre a Mbappé, ad avere meno di 30 anni. Seguono l’attaccante del Barcellona Robert Lewandowski, l’esterno del Real Madrid Eden Hazard, l’eterno Andrés Iniesta (ora in Giappone al Vissel Kobe) e il fantasista del Manchester City Kevin De Bruyne.

I dieci calciatori più pagati al mondo

Secondo le stime di Forbes, i dieci calciatori più pagati al mondo in questa stagione dovrebbero guadagnare complessivamente 652 milioni di dollari, una cifra in aumento dell’11% rispetto ai 585 milioni dello scorso anno. Di seguito la top ten. Tutte le cifre sono in dollari.

1 | Kylian Mbappé

Guadagni totali: 128 milioni

Guadagni sul campo: 110 milioni

Guadagni fuori dal campo: 18 milioni

2 | Lionel Messi

Guadagni totali: 120 milioni

Guadagni sul campo: 65 milioni

Guadagni fuori dal campo: 55 milioni

3 | Cristiano Ronaldo

Guadagni totali: 100 milioni

Guadagni sul campo: 40 milioni

Guadagni fuori dal campo: 60 milioni

4 | Neymar

Guadagni totali: 87 milioni

Guadagni sul campo: 55 milioni

Guadagni fuori dal campo: 32 milioni

5 | Mohamed Salah

Guadagni totali: 53 milioni

Guadagni sul campo: 35 milioni

Guadagni fuori dal campo: 18 milioni

6 | Erling Håland

Guadagni totali: 39 milioni

Guadagni sul campo: 35 milioni

Guadagni fuori dal campo: 4 milioni

7 | Robert Lewandowski

Guadagni totali: 35 milioni

Guadagni sul campo: 27 milioni

Guadagni fuori dal campo: 8 milioni

8 | Eden Hazard

Guadagni totali: 31 milioni

Guadagni sul campo: 27 milioni

Guadagni fuori dal campo: 4 milioni

9 | Andrés Iniesta

Guadagni totali: 30 milioni

Guadagni sul campo: 25 milioni

Guadagni fuori dal campo: 5 milioni

10 | Kevin De Bruyne

Guadagni totali: 29 milioni

Guadagni sul campo: 25 milioni

Guadagni fuori dal campo: 4 milioni

