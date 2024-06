Forbes di giugno in edicola con la nuova era dell’IA

Il numero di giugno di Forbes è in edicola ed è dedicato all’intelligenza artificiale con l’intervista di copertina a Stefano Rebattoni, presidente e ad di Ibm Italia, società che da quasi un secolo ha supportato le trasformazioni tecnologiche e digitali delle imprese che costituiscono le principali dorsali del nostro paese.

Euro 2024, il business oltre il campo

A pochi giorni dall’inizio del campionato europeo di calcio in Germania, all’interno di Forbes di giugno ampio spazio al giro d’affari di Euro-2024: dagli sponsor tecnici al montepremi in base al rendimento, fino alle vendite di biglietti e alle magliette delle nazionali. E poi ancora: le rose delle Nazionali di maggior valore, i 50 atleti più pagati del mondo e le 30 squadre di calcio che valgono di più.

Approfondimenti, interviste e inchieste

La sezione Investigation di questo mese si interroga sul declino dell’Europa: nel 1993, qaundo fu istituito il mercato unico, l’Ue rappresentava il 20% del Pil globale; oggi vale il 13,3%. Quale futuro?

Forbes Italia ha, inoltre, intervistato Carlo Ratti, direttore del Senseable City Lab del Mit di Boston e curatore della Mostra internazionale di Acrchitettura di Venezia. La sezione dedicata al progetto Under 30 questo mese racconta, invece, le storie di ragazzi che stanno rivoluzionando il settore dell’healthcare e della scienza.

Il reportage di giugno è nel distretto del marmo e della pietra, in 70 comuni delle province di Verona e Vicenza: una zona che copre il 31% delle esportazioni italiane nel settore, con quasi 380 milioni di euro nei primi nove mesi del 2023.

Infine, un tocco di lifestyle con la lista di idee per un inizio d’estate spensierata: dai fuochi d’artificio per il Redentore a Venezia, alla nightlife in Sardegna, tra pizza, champagne e dj set.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .