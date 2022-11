Binance ci ripensa e rinuncia all’acquisizione di FTX

Secondo quanto dichiarato dallo stesso exchange di criptovalute di proprietà di CZ, Binance si tirerà indietro dall’accordo per l’acquisto del rivale Ftx. Quello di Ftx, exchange del miliardario Sam Bankman-Fried, è l’ultimo improvviso crollo di un titano delle criptovalute.

Aspetti principali

I problemi di liquidità di Ftx “sono al di là della nostra capacità di intervenire”, ha twittato Binance. Il tweet è arrivato poche ore dopo che alcune fonti, dopo aver esaminato i libri contabili di Ftx, avevano riferito al Wall Street Journal e a Coindesk che il salvataggio dell’exchange non sarebbe stato possibile.

La rinuncia arriva solo un giorno dopo che Binance aveva annunciato un accordo non vincolante per l'acquisto delle operazioni non statunitensi di Ftx. L'exchange che ha subito una crisi di liquidità poiché gli utenti hanno deciso di ritirare miliardi dalla piattaforma, in parte spinti dal miliardario ceo di Binance, Changpeng Zhao .

. Domenica, Zhao ha twittato che la sua azienda avrebbe venduto tutte le sue partecipazioni in Ftx a causa di “recenti rivelazioni”. Si parlava probabilmente di un recente rapporto di Coindesk secondo cui Alameda Research , la società di trading di criptovalute di Bankman-Fried strettamente legata all’exchange, deteneva gran parte dei suoi assets in Ftx.

Sebbene Bankman-Fried abbia definito infondate le preoccupazioni sulla situazione finanziaria delle sue società, lunedì gli utenti hanno inondato Ftx di richieste di prelievo, con un calo dell'86% del valore , passando dai 14 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato di marzo a soli 825 milioni di dollari.

, passando dai 14 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato di marzo a soli 825 milioni di dollari. Dopo le notizie su Ftx, gli asset di criptovaluta sono crollati in generale poichè il settore piangeva la perdita del suo “cavaliere bianco” Bankman-Fried. Infatti bitcoin, ethereum e le azioni dell’exchange Coinbase che sono scese del 20% o più.

Ftx non ha risposto alla richiesta di commento di Forbes.

In cifre

176 miliardi di dollari. Questo è quanto hanno perso le 15 criptovalute più importanti del mondo nelle ultime 72 ore, secondo il tracker di Forbes. Il crollo alimentato da Ftx ha mandato il valore del settore da 903 a 727 miliardi di dollari.

Vicende da approfondire

Non sappiamo in che modo Ftx potrebbe risolvere la sua situazione senza l’aiuto di Binance. Martedì Bankman-Fried ha spiegato attraverso un tweet che Binance avrebbe aiutato a “eliminare le carenze di liquidità” e a coprire i prelievi “1:1”. Secondo Bloomberg, i regolatori finanziari federali e il Dipartimento di Giustizia stanno indagando sul comportamento di Ftx durante la crisi di liquidità. Ftx non è tenuta per legge a coprire i prelievi nello stesso modo in cui lo farebbe una banca, creando uno scenario potenzialmente disastroso per i clienti. Marcus Sotiriou, analista di GlobalBlock, ha dichiarato a Forbes a luglio che le società di criptovalute in bancarotta si trovano “in una situazione davvero difficile perché sono state irresponsabili con i fondi dei clienti. Per questo non sono in grado di rimborsarli e non c’è alcuna garanzia sul fatto che lo faranno”.

La frase chiave

“Come risultato della due diligence aziendale, nonché delle ultime notizie riguardanti la cattiva gestione dei fondi dei clienti e le presunte indagini delle agenzie statunitensi, abbiamo deciso che non perseguiremo la potenziale acquisizione di http://Ftx.com”, ha twittato Binance.

Sullo sfondo

Bankman-Fried si è definito un moderno J.P. Morgan per la sua abilità nell’acquistare rivali in difficoltà, rendendo il salvataggio di Ftx ancora più drammatico e ironico. È stato un anno da dimenticare per il settore, con il fallimento di numerosi exchange e la perdita di circa il 70% del valore degli asset principali.

