Il re dell’acqua minerale batte il padre di TikTok: la classifica dei 100 cinesi più ricchi del 2022

Ha abbandonato le scuole elementari, ha fatto l’operaio e il giornalista prima di diventare venditore. Ora Zhong Shanshan, il re dell’acqua minerale, è per il secondo anno consecutivo il cinese più ricco. Il suo patrimonio – 62,3 miliardi di dollari – lo mette in cima alla classifica China Richest 2022. Una graduatoria che fotografa anche la frenata dell’economia cinese: i 100 nomi in classifica hanno perso più di 570 miliardi di dollari in un anno. Il totale dei loro patrimoni è sceso dai 1.480 miliardi del 2021 ai 907,1 di quest’anno. Mai, nei 20 anni passati da quando Forbes ha iniziato a stilare la classifica, si era registrato un crollo simile.

Il calo riguarda soprattutto i miliardari della tecnologia, e in particolare quelli che guidano i grandi gruppi presi di mira dal presidente, Xi Jinping. Anche la soglia necessaria per entrare nella top 100 si è abbassata del 39%: dai 5,7 miliardi del 2021 ai 3,5 di quest’anno.

Il re dell’acqua minerale

Zhong Shanshan ha visto il suo patrimonio diminuire del 5% soltanto rispetto a un anno fa. La sua fortuna è legata in gran parte a Nongfu Spring, l’azienda di bevande che ha fondato nel 1996. Quotata alla Borsa di Hong Kong dal 2020, la sua capitalizzazione di mercato è di circa 60 miliardi di dollari. Nella prima parte dell’anno Nongfu Spring ha registrato un utile di 676 milioni di dollari e un fatturato di 2,3 miliardi, in aumento del 15% e del 9% rispetto a un anno fa.

Zhong, 67 anni, possiede anche una quota di maggioranza di Beijing Wantai Biological Pharmacy, un’azienda farmaceutica che produce anche test per il Covid.

Jack Ma e gli altri

Tutte le prime cinque posizioni sono rimaste invariate rispetto a un anno fa. Al secondo posto, con un patrimonio di 49,5 miliardi, c’è Zhang Yiming, 39enne fondatore di ByteDance, la società di TikTok. Zhang, che tra il 2020 e il 2021 aveva visto più che raddoppiare la sua fortuna, quest’anno ha perso circa 10 miliardi. La metà di quelli ceduti dal terzo in classifica, Robin Zeng, fondatore e presidente di Contemporary Amperex Technology (Catl). La sua azienda, che a maggio 2021 aveva prodotto nove miliardari, è uno dei più grandi produttori mondiali di batterie per auto elettriche e rifornisce case come Bmw e Volkswagen.

Fuori dal podio due ex detentori del titolo di cinese più ricco: il fondatore di Tencent Ma Huateng, in testa per gran parte dell’anno scorso, e quello di Alibaba Jack Ma, in vetta alla classifica 2020. Entrambi sono stati tra i più colpiti dalla guerra di Xi alle grandi aziende tecnologiche, iniziata nel 2021. Il patrimonio di Ma Huateng è sceso da 49,1 a 23,4 miliardi, quello di Jack Ma da 41,5 a 20,6.

I primi dieci

È salito dal decimo al sesto posto, con un patrimonio di 19,6 miliardi, Wang Wei, l’imprenditore che guida la FedEx cinese, Sf Holding. Alle sue spalle c’è He Xiangjian, fondatore di Midea Group. Ex agricoltore, He diventò imprenditore quando avviò una fabbrica di tappi di plastica con 730 dollari. Il suo gruppo è oggi uno dei maggiori produttori mondiali di elettrodomestici, ma He deve almeno una parte della sua notorietà a un fatto di cronaca del giugno 2020: fu rapito da un commando di almeno cinque persone e si salvò grazie al figlio, che riuscì a fuggire e ad avvertire la polizia.

È invece legato ai videogiochi il nome di William Lei Ding. La sua NetEase, partner anche di aziende come la Blizzard Entertainment di World of Warcraft, è una delle principali rivali di Tencent e si è allargata nel tempo al cinema, alla musica e all’e-commerce. Nel 2003 lo ha reso anche il primo miliardario cinese di internet e dei videogiochi.

Il nono in classifica, Colin Zheng Huang, è l’ex presidente di Pinduoduo, uno dei più grandi e-commerce cinesi. Le prime dieci posizioni sono chiuse da Qin Yinglin, proprietario di un impero di allevamenti di maiali costruito in 30 anni, a partire da soli 22 esemplari.

La donna più ricca

Per trovare la prima donna in classifica, Wu Yajun, bisogna scendere al 42esimo posto. Wu ha ceduto a ottobre la presidenza di Longfor Group Holdings, società di investimento che si concentra soprattutto sull’immobiliare. Proprio la crisi dell’immobiliare ha dimezzato il suo patrimonio, ma i 7,1 miliardi sono comunque bastati a strappare il titolo di donna più ricca a Yang Huiyan. Yang possiede una quota di maggioranza dello sviluppatore Country Garden Holdings, che nella prima metà del 2022 ha visto diminuire i ricavi di un terzo e gli utili del 96%. Il suo patrimonio si è ridotto dai 27,8 miliardi di un anno fa ai 4,9 della classifica 2022.

La classifica dei cinesi più ricchi

Di seguito il riepilogo dei dieci cinesi più ricchi. La classifica completa dei 100 nomi è disponibile a questo link. Tutte le cifre sono espresse in dollari.

1 | Zhong Shanshan

Patrimonio: 62,3 miliardi

Fonte di ricchezza: bevande

2 | Zhang Yiming

Patrimonio: 49,5 miliardi

Fonte di ricchezza: media & intrattenimento

3 | Robin Zeng

Patrimonio: 28,9 miliardi

Fonte di ricchezza: batterie per auto

4 | Ma Huateng

Patrimonio: 23,4 miliardi

Fonte di ricchezza: tecnologia

5 | Jack Ma

Patrimonio: 20,6 miliardi

Fonte di ricchezza: tecnologia

6 | Wang Wei

Patrimonio: 19,6 miliardi

Fonte di ricchezza: consegne

7 | He Xiangjian

Patrimonio: 18,8 miliardi

Fonte di ricchezza: elettrodomestici

8 | William Lei Ding

Patrimonio: 18,7 miliardi

Fonte di ricchezza: tecnologia

9 | Colin Zheng Huang

Patrimonio: 18,6 miliardi

Fonte di ricchezza: tecnologia

10 | Qin Yinglin

Patrimonio: 18,4 miliardi

Fonte di ricchezza: alimentare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.