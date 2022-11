Jeff Bezos donerà la maggior parte della sua fortuna da 124 miliardi di dollari in beneficenza

Jeff Bezos ha dichiarato di voler donare la maggior parte dei suoi miliardi di dollari a cause filantropiche. È la prima volta che il fondatore di Amazon si impegna in tal senso dopo anni di critiche per il suo impegno per il sociale, che impallidisce rispetto a quello di molte altre persone più ricche del mondo.

Aspetti principali

In una rara intervista alla Cnn andata in onda lunedì, Bezos ha ribadito la volontà di dare via la maggior parte del suo patrimonio.

L’imprenditore non ha fornito troppi dettagli su dove andrà il denaro, ma ha dichiarato di aver impegnato già miliardi di dollari nella lotta contro il cambiamento climatico, oltre ad aver fatto una serie di donazioni multimilionarie a istituzioni come lo Smithsonian’s Air and Space Museum.

nella lotta contro il cambiamento climatico, oltre ad aver fatto una serie di donazioni multimilionarie a istituzioni come lo Smithsonian’s Air and Space Museum. Bezos, che si è rifiutato di firmare il Giving Pledge avviato dai colleghi miliardari americani Warren Buffett e Bill Gates per incoraggiare i miliardari a dare la maggior parte del loro denaro in beneficenza, è rimasto perplesso sul modo migliore di destinare i suoi miliardi.

“Non è facile”, ha detto Bezos alla Cnn a proposito della filantropia, lanciando un’apparente frecciatina ad altri donatori di alto profilo, aggiungendo: “Ci sono un sacco di modi in cui penso che si possano fare anche cose inefficaci”.

La valutazione di Forbes

Secondo le stime di Forbes, il patrimonio netto di Bezos ammonta a 124 miliardi di dollari, il quarto più grande al mondo. In passato, l’imprenditore era l’uomo più ricco del globo, ma il suo patrimonio netto si è ridotto a causa del crollo delle azioni di Amazon.

Il 58enne valeva più di 200 miliardi di dollari l’anno scorso, quando Amazon era vicina al suo massimo storico di 188,11 dollari. Poi le azioni dell’azienda sono scese di oltre il 40% da un anno all’altro.

Fatti sorprendenti

L’ex moglie di Bezos, Mackenzie Scott, che ha ottenuto una quota del 25% di Amazon nell’ambito del divorzio del 2019, ha fatto molta più beneficenza dell’imprenditore. La donna ha donato 12,8 miliardi di dollari dal 2020, oltre il 500% in più rispetto ai circa 2,5 miliardi di dollari che l’ex marito ha donato in tutta la sua vita, secondo le stime di Forbes del mese scorso. La Scott ha firmato il Giving Pledge nel maggio 2019, poco prima della finalizzazione dell’accordo per il divorzio.

A margine

Bezos ha dichiarato alla Cnn di essere interessato all’acquisto dei Washington Commanders della Nfl, un affare che potrebbe stabilire il prezzo record per la vendita di una squadra sportiva. La fidanzata di Bezos, Lauren Sánchez, lo ha incitato aggiungendo: “Mi piace il football. Lo dico per tutti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.