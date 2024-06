Joe Biden, qual è il patrimonio del presidente degli Stati Uniti

L’economia americana è in pieno boom, con il mercato azionario in crescita del 15% negli ultimi sei mesi e del 24% nell’ultimo anno.

Eppure gran parte del Paese non si sente più ricco, a causa di una serie di eventi, tra cui la stagnazione dei valori delle case e dei salari, gli alti tassi di interesse e l’inflazione ostinata. In una situazione di questo tipo, anche l’uomo che molti incolpano di questi problemi ne risente. Il patrimonio netto del presidente Joe Biden è fermo a circa 10 milioni di dollari.

Quanto vale il patrimonio di Joe Biden

Circa due terzi del suo patrimonio sono immobilizzati. Possiede due case nel Delaware: una villa a Wilmington e una dimora estiva di 4.800 metri quadrati a Rehoboth Beach. La casa sulla spiaggia era una di quelle proprietà che ha avuto un’impennata durante la pandemia, quando gli abitanti delle città si sono riversati nella natura, facendo salire il valore della casa a 4,5 milioni di dollari, 1,8 milioni in più di quanto l’ha pagata nel 2017.

Ma i tassi di interesse elevati hanno raffreddato i prezzi delle case negli ultimi 12 mesi e il valore delle due proprietà di Biden si è stabilizzato. Anche il suo salario è fermo: attualmente guadagna 400mila dollari all’anno, lo stesso stipendio di tutti gli occupanti dello Studio Ovale da George W. Bush in poi.

L’inflazione ha però ridotto il potere d’acquisto di questo stipendio. I 400mila dollari che Bush guadagnava nel 2001 equivalgono a 717mila dollari di oggi. Per ridurre la liquidità, si è assicurato una linea di credito di 250mila dollari nel 2022, che utilizzerà per più di 100mila dollari entro la fine del 2023.

Il debito prevede un tasso di interesse variabile pari a prima più 1,99%, il che significa che i costi di prestito del presidente aumentano al crescere dei tassi di interesse. Nonostante le sfide, Biden è ancora in gamba, soprattutto se si considerano le sue umili origini.

“Come un sacco di gente che è cresciuta in una situazione in cui, fondamentalmente, una famiglia della classe media, con tre camere da letto, una casa a due piani, quattro figli e un nonno che viveva con noi”, ha detto Biden durante un evento della campagna elettorale a Detroit il mese scorso. “Stavamo bene. Non avevamo molti soldi, ma stavamo bene”.

L’interesse di Biden per il settore immobiliare

Alla fine, il padre trovò il suo spazio nella vendita di automobili e Biden si iscrisse all’Università del Delaware, prima di frequentare la facoltà di legge all’Università di Syracuse. Dopo la laurea, tornò nel Delaware, dove entrò a far parte di uno studio legale e lasciò l’incarico di difensore d’ufficio, un lavoro part-time che gli consentiva di arrotondare lavorando come avvocato difensore specializzato in controversie civili.

Nel 1971 decise di lasciare questi lavori per aprire un proprio studio. Il benessere finanziario di Biden è stato legato al settore immobiliare per tutta la sua vita. Ottimista sul suo futuro e desideroso di creare una casa per la sua giovane famiglia, il presidente si è lanciato in una serie di acquisti, a partire dal 1969, spendendo gran parte del suo denaro e chiedendo altri prestiti.

Il suocero gli concesse un prestito per una casa a Newark, nel Delaware. Ma in breve tempo, ne mise gli occhi su un’altra a Wilmington. Convinse i genitori ad acquistare una seconda proprietà. Biden acquistò quindi la loro casa e la affittò.

Visse in un cottage vicino, gestendo la piscina di un country club in cambio di un affitto gratuito: “Probabilmente ero l’unico avvocato del Delaware che faceva il bagnino il sabato”, ha scritto nel suo libro di memorie del 2007. Poco dopo, aggiunse al suo fiorente portafoglio una terza casa, una fattoria ristrutturata su 85 acri nel vicino Maryland, con l’intenzione di trasferirsi lì e creare un complesso familiare.

Con tre ipoteche bancarie e ancora indebitato con il suocero, Biden si innamorò di una quarta casa, una Coloniale del 1723 su quattro acri a 20 minuti a nord di Wilmington. Decise di comprare anche quella, vendendo le altre tre case per pagarla.

La scalata di Biden

Poi, dopo aver ricevuto un assegno di 5mila dollari per aver vinto la sua prima causa importante all’inizio degli anni ’70, Biden e la sua prima moglie fecero spese folli. “Andammo nel miglior negozio di mobili dello Stato e comprammo un letto a baldacchino, un set per la sala da pranzo e una grande scrivania per il mio ufficio in centro”, scrive nel suo libro di memorie. “Il conto era sostanzioso, forse più dell’assegno, ma anche i mobili lo erano”.

Le spese non si sono fermate. Biden iniziò a prendere l’abitudine di attingere alle sue proprietà per ottenere denaro nei momenti di bisogno. Usò la sua nuova casa di famiglia come garanzia per un prestito di 20mila dollari per mantenere gli spot radiofonici in onda nei giorni finali della campagna per il Senato del 1972. La scommessa ha dato i suoi frutti: Biden ha sconfitto un presidente in carica che non perdeva una corsa a livello statale da 26 anni.

Il giovane senatore eletto non rimase a lungo con una sola casa. In procinto di iniziare un nuovo lavoro con uno stipendio di 42.500 dollari, decise di chiedere un prestito al suocero per acquistare una casa coloniale nell’elegante quartiere di Chevy Chase, a Washington.

Pochi giorni dopo aver accettato l’offerta per la casa di Chevy Chase, la moglie di Biden, Neilia, e la figlia neonata, Naomi, morirono in un incidente stradale che ferì anche i figli Beau e Hunter. Poco dopo, il senatore appena rimasto vedovo cercò di vendere la sua casa nel Delaware. “Non si trattava di troppi ricordi, ma di troppo pochi: rappresentava tutti i nostri sogni perduti”, ha scritto nel suo libro di memorie. “La casa, ancora spoglia di arredi, era come un promemoria di quello che non sarebbe mai stato”.

La polemica di Eric Trump

Nel 1975, tre anni dopo l’incidente, Biden acquistò una villa di 10mila metri quadrati con due ali separate che un tempo apparteneva ai DuPont, una delle famiglie più ricche del Paese.

I suoi avversari, tra cui Eric Trump, hanno citato la casa quando hanno lanciato accuse di corruzione a Biden nella campagna del 2020 (molto tempo dopo che aveva venduto la proprietà). Come si sia effettivamente potuto permettere la casa è banale. “Normalmente sarebbe stata fuori dalla mia portata, ma eravamo nel bel mezzo di una recessione e di una crisi energetica”, ha scritto Biden nel suo libro di memorie. “Nessuno la voleva”. Biden prese in prestito 160mila dollari per acquistare la casa per 185mila dollari.

L’affitto del cottage ai Servizi Segreti

I Biden rimasero nella casa per 20 anni, usandola come una sorta di conto di risparmio. Quando aveva bisogno di liquidità, rifinanziava la proprietà, indebitandosi sempre di più con il passare degli anni. Nel 1996, vendette la casa per 1,2 milioni di dollari e versò 350mila dollari per un terreno vicino.

Biden si cimentò nuovamente nella costruzione di un complesso, costruendo due case sulla proprietà, e rifinanziandola più volte. Ha usato la proprietà per guadagnare qualche soldo in più durante la sua vicepresidenza, affittando il suo cottage ai Servizi Segreti, che, secondo quanto riferito, gli fruttavano 26.400 dollari all’anno quando era vicepresidente.

Dopo che Obama ha lasciato la Casa Bianca, Biden è entrato nel settore privato per la prima volta dal 1972. I soldi sono arrivati a fiumi: Biden ha venduto libri e tenuto discorsi, incassando 11,1 milioni di dollari nel 2017. Faceva quello che ha sempre fatto: investire il denaro in immobili, acquistando una casa estiva da 2,7 milioni di dollari a Rehoboth Beach. Ha contratto un prestito anche per quella casa.

Il resto del portafoglio dei Biden

Le informazioni finanziarie, che richiedono ai politici di elencare solo il valore dei loro prestiti in ampi intervalli, mostrano che Biden ha preso 15mila-50mila dollari per una linea di credito nel 2022, per poi aumentare l’importo totale preso in prestito di almeno altri 50mila dollari l’anno scorso.

Il resto del portafoglio dei Biden è costituito da attività standard: una pensione di 1 milione di dollari per lui, una pensione di 250mila dollari per Jill, una rendita e alcuni contanti. Ma Biden potrebbe avere l’occasione di dare un tocco in più alla sua fortuna a breve: gli ex-presidenti tendono a fare abbastanza bene dopo la fine del loro mandato. E se non riuscirà a rimanere alla Casa Bianca, Biden potrà sempre trovare un’altra casa da acquistare.

