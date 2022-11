Barabino & Partners è leading company nel segmento Pr Emea della classifica Mergerlinks 2022

144 deal in corso nel 2022, un valore totale delle operazioni di oltre 64 miliardi di sterline, con una media che supera il miliardo a operazione. Grazie a questi numeri Barabino & Partners, a un solo anno dal suo ingresso nelle classifiche di MergerLinks, è diventata leading company per la categoria Pr Consultants Emea 2022.

La classifica di MergerLinks

MergerLinks è una piattaforma di servizi e intelligence nel settore finanziario, che redige la principale classifica degli advisor attivi nelle operazioni di fusioni e acquisizioni a livello mondiale. Barabino & Partners è l’unica società italiana di comunicazione presente nella categoria Pr Consultants Emea 2022, in un ranking quasi interamente di matrice anglosassone.

La graduatoria tiene conto della quota di mercato relativa, estratta sulla base dei volumi transati e del valore medio ponderato per ogni transazione. Per ogni società partecipante vengono calcolati il valore totale, il numero e la dimensione media delle operazioni concluse.

“Riconosciuto il valore internazionale della società”

“Il posizionamento di Barabino & Partners nel ranking del mercato Emea valorizza e riconosce il lavoro e la peculiarità della nostra realtà quale protagonista nel mercato internazionale, e non più solo domestico, da parte di aziende, financial e law firm come partner autorevole di garanzia”, ha commentato Luca Barabino, ceo della società.

“L’unicità di realtà italiana dal crescente posizionamento internazionale”, ha sottolineato Federico Steiner, partner e md di Barabino & Partners, “è rafforzata dallo sviluppo delle società estere B&P Uk, B&P Deutschland, B&P Usa e B2P: realtà controllate al 100% da Barabino & Partners e ormai operanti con brillantezza nei mercati di Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Austria, Svizzera, Francia, Olanda, Belgio, Spagna, Regno Unito e Usa”.

Il 2021 di B&P

Barabino & Partners, con oltre 140 risorse, otto sedi operative in Italia e all’estero, oltre 20 milioni di euro di ricavi e un ebtida superiore ai 5 milioni nel 2021, è l’unica realtà di spessore internazionale nel settore della consulenza di comunicazione d’impresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.