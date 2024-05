Barabino & Partners entra a far parte di Excellera Advisory Group, realtà italiana di consulenza nei corporate affair

Barabino & Partners, agenzia di comunicazione d’impresa in Italia, entra a far parte di Excellera Advisory Group, realtà italiana di consulenza nei corporate affair. Nata a novembre 2022, dalla partnership tra Cattaneo Zanetto Pomposo & Co. e Community, con il supporto di Xenon Private Equity, a Excellera hanno aderito nell’ultimo anno anche Public Affairs Advisors e Value Relations. Il progetto Excellera si pone l’obiettivo di dar vita a una piattaforma aggregativa di società di spicco nel proprio settore.

Le nuove quote societarie

L’operazione sarà perfezionata entro maggio, seguendo lo schema del progetto: le società leader di filiera mantengono brand e autonomia gestionale, continuando a operare in perfetta concorrenza come già avviene oggi. Gli azionisti industriali avranno congiuntamente quasi il 50% di Excellera, con il fondo Xenon in maggioranza. In particolare, la compagine societaria diverse figure chiave di Barabino & Partners, attraverso B&PFutura Srl con circa il 14,9%, i partner di Community, attraverso AlwaysOn Srl, con circa il 12,3%, nonché Alberto Cattaneo, Paolo Zanetto e Claudia Pomposo con circa il 6,2% ciascuno, Paa attraverso Gm Holding con l’1,2%, Value Relations attraverso Palomar Holding e Chemax con il 2,2%.

Excellera potrà contare così su un fatturato complessivo superiore ai 60 milioni di euro, circa 300 dipendenti e collaboratori e un Ebitda pari a 20 milioni di euro. Luca Barabino manterrà la carica di amministratore delegato in B&P e Federico Steiner continuerà a ricoprire la carica di direttore generale di B&P.

Il consiglio di amministrazione

Come previsto per le altre società, anche Barabino&PartnersFutura esprimerà due consiglieri che siederanno in consiglio di amministrazione del Gruppo Excellera: Luca Barabino (nella foto) e Federico Steiner entreranno nel cda insieme ad Auro Palomba e Giuliano Pasini (Always On), Alberto Cattaneo, Claudia Pomposo e Paolo Zanetto, nonché a quelli di maggioranza in rappresentanza del Fondo Xenon che esprime anche il presidente Gianfranco Piras.

Gli advisor

Advisor dell’operazione per B&P sono stati lo studio legale Eversheds Sutherland per gli aspetti M&A, giuslavoristico, IP e quelli legati alla strutturazione dell’operazione lato venditore, lo studio Cattaneo Dall’Olio Rho &Partners per gli aspetti strategici e fiscali, nonché lo Studio ZNR Notai per gli aspetti statutari e costitutivi societari.

Advisor legali per Excellera Advisory Group sono stati lo studio Gatti Pavesi Bianchi Ludovici in Italia, lo studio Pinsent Masons in Germania e Uk, lo Studio Becker in Usa. L’operazione è stata seguita da Deloitte per gli aspetti finanziari e da PwC Tls Avvocati e Commercialisti per gli aspetti fiscali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .