Matteo Bruno Lunelli è l’imprenditore dell’anno per Ey. Tra i premiati Cotarella, De Stefano e Da Ros

Matteo Bruno Lunelli, amministratore delegato del Gruppo Lunelli è il vincitore nazionale della 25esima edizione del Premio Ey Imprenditore dell’Anno. Trentino, grande sostenitore del made in Italy, è stato premiato per il suo impegno nel portare l’eccellenza italiana in tutto il mondo, perseguito affrontando il percorso di crescita di un’azienda famigliare radicata nel territorio e puntando sui talenti, tra tradizione, innovazione e sostenibilità.

Il Gruppo Lunelli

Società con 120 anni di storia, il Gruppo Lunelli ha la proprietà di alcuni marchi prestigiosi, tra cui le bollicine Ferrari Trento, l’acqua minerale Surgiva e la cedrata Tassoni.

“Sono onorato di ricevere questo premio, che rappresenta prima di tutto un riconoscimento della passione, della dedizione e del talento di tutte le donne e gli uomini del Gruppo Lunelli”, ha commentato il vincitore. “La nostra realtà vuole essere ambasciatrice dello stile di vita italiano nel mondo e il suo successo è legato proprio alla fedeltà ad alcuni valori: la ricerca dell’eccellenza in ogni dettaglio, il forte legame con il territorio e una visione d’impresa che opera in armonia con l’ambiente, in sintonia con il territorio e mettendo le persone al centro”.

Gli altri premi

Il riconoscimento di Ey è riservato a imprenditori italiani alla guida di aziende con un fatturato di almeno 40 milioni di euro che sono riuscite a rinnovarsi, contribuendo in modo significativo alla crescita economica, ambientale e sociale del Paese e dimostrando coraggio, innovazione e trasformazione in un periodo caratterizzato da importanti sfide e continui cambiamenti.

Oltre a quello al vincitore nazionale, Ey ha assegnato altri nove riconoscimenti. Il premio per la categoria family business è andato a Katia Da Ros, executive vice president di Irinox, azienda di abbattitori rapidi di temperatura e sistemi di conservazione per il settore professionale e domestico e quadri elettrici in acciaio inox. Dominga Cotarella di Famiglia Cotarella ha ricevuto il Premio Speciale Ey Made in Italy per il progetto Intrecci, prima e unica accademia di alta formazione di sala. Il riconoscimento nella sezione startup è andato a Danila De Stefano, ceo e founder di Unobravo, piattaforma di psicologia online.

Nel consumer & retail hanno vinto Patrizio, Marco e Maria Luisa Podini di Md, marchio del discount alimentare, mentre Fabio Campagnolo di F.lli Campagnolo ha ricevuto il premio in fashion & design. La categoria food & beverage ha premiato Carlo, Emanuele, Eugenio e Riccardo Preve di Riso Gallo, quella logistic & mobility Gregorio Gavarone di Rimorchiatori Riuniti. Per il manufacturing è stato premiato Carmelo Giuffré di Irritec, mentre Giorgio Tinacci di Casavo Management ha vinto come future unicorn.

“Premiamo il coraggio e la capacità di innovarsi”

“Stiamo affrontando un anno particolarmente complesso e, proprio quando ci apprestavamo a uscire dall’emergenza pandemica, la crisi geopolitica e le conseguenze economiche hanno ulteriormente complicato la congiuntura internazionale e del Paese”, ha commentato Massimo Antonelli, ceo di Ey in Italia e coo di Ey Europe West. “Le nostre previsioni sul tema indicano per l’Italia una crescita del Pil reale del 3,6% nel 2022 e dello 0,5% nel 2023, mentre l’inflazione dovrebbe passare dal 7,9% di quest’anno al 6,4% del prossimo. Siamo dunque di fronte a un cambio di paradigma, senza garanzie di linearità o continuità. Ma il futuro non è scritto e osserviamo come le aziende, le persone e il Paese siano state in grado non solamente di accelerare, ma di far propria la trasformazione”.

Tutti questi temi, ha concluso Antonelli, “hanno un impatto determinante sulle persone e sul tessuto imprenditoriale che, mai come in questi ultimi anni, ha saputo dimostrare un eccezionale spirito di coraggio, affiancato da una capacità unica di innovarsi e trasformarsi, che celebriamo con la 25esima edizione del Premio Ey Imprenditore dell’Anno”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.