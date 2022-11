Comprare un Nft in una boutique o in un ristorante stellato? Con la colonnina Smart di Meta Watch si può

META WATCH – BRANDVOICE / PAID PROGRAM

Rendere l’acquisto degli Nft accessibile a tutti e rafforzare il legame tra il brand e i partner del progetto. E’ questo l’obiettivo delle colonnine Smart Meta Watch nate dall’idea dell’imprenditore Simone

Di Domenico.

La società ha lanciato la prima collezione di Nft raffiguranti orologi 3d in maniera dettagliata, con l’idea di creare una community di appassionati di orologeria di lusso che verrà coinvolta in eventi ricorrenti e avrà diritto a dei benefit di livello messi a disposizione dai partner del progetto.

Partner, community ed eventi: un club d’élite

Un vero e proprio membership club per imprenditori, appassionati dell’orologeria e del lusso. Un target ambizioso per Meta Watch, che da progetto Nft mira ad affermarsi come brand. Al fine di compattare la sua community e permettere di realizzare opportunità di business tra loro, la società ha programmato una serie di eventi dedicati, come quello del 20 Ottobre realizzato sul rooftop dell’Hotel l’Orologio di Roma, location significativa per l’evento di lancio.

L’ambizione del progetto è stata sposata dai vari partner che spaziano da ristoranti stellati, boutique di orologi, gioiellerie, compagnie di jet privati e tante altre realtà operanti nel settore del lusso, che hanno accostato il loro marchio a quello di Meta Watch fornendo varisconti o trattamenti riservati ai possessori dei preziosi Nft.

Oltre alle strutture, si sono avvicinati al progetto anche calciatori, medaglie d’oro olimpiche e influencer del mondo dell’orologeria, omaggiati con un quadro simbolico raffigurante il loro Nft e un Qr Code che rimanda a un video in 3d in cui il Meta Watch viene mostrato in maniera scenografica.

Le colonnine Smart Meta Watch

Una delle novità più importanti del progetto è la presenza fisica del brand Meta Watch all’interno di alcune delle strutture partner del progetto, tramite la colonnina Smart. Quest’ultima, oltre a rappresentare il brand, presenta un Qr code che da accesso a tutte le piattaforme dell’ecosistema, permettendo di comprare gli Nft stessi in Ethereum, moneta relativa alla blockchain su cui sono coniati gli Nft, o con carta di credito e PayPal.

Quest’ultimo servizio è reso possibile per la prima volta tramite un e-commerce che processerà degli ordini pagabili in euro anziché criptovalute. L’e-commerce non si limiterà a semplificare il metodo di pagamento ma fornirà un servizio di assistenza con la creazione del cripto Wallet, l’invio dei Meta Watch al suo interno e la consegna tramite email all’utente.

Questa novità permette a tutti gli appassionati di orologeria, spesso neofiti del mondo degli Nft, di far parte della community senza necessariamente dover utilizzare le criptovalute e creare un cripto Wallet, operazione non banale per gli inesperti del settore. Con questa idea, sarà possibile acquistare per la prima volta un Nft all’interno di hotel di lusso, ristoranti stellati e gioiellerie, rendendo sempre più stretto il legame tra il mondo fisico e il mondo digitale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.