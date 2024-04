Accordo Tesla-Baidu: Elon Musk è più vicino a portare la guida autonoma in Cina

Tesla ha raggiunto un accordo con il gigante cinese della ricerca sul web Baidu, relativo alle sue funzioni di mappatura e navigazione. Lo riportano diverse testate statunitensi.

L’amministratore delegato della casa automobilistica, Elon Musk, ha incontrato alti funzionari governativi cinesi in un tentativo di ottenere l’approvazione per la sua tecnologia di assistenza alla guida.

I fatti principali

L’accordo prevede che Tesla otterrà l’accesso alla tecnologia di mappatura e navigazione di Baidu, con cui alimenterà il suo sistema di assistenza alla guida Full-Self Driving. Lo scrivono Bloomberg e Reuters, che citano fonti anonime.

Tesla, aggiunge la Reuters, potrà sfruttare la licenza di mappatura delle strade di Baidu, un requisito necessario per chi vuole lanciare funzioni di guida autonoma o assistenza al guidatore sulle strade pubbliche cinesi.

Le aziende straniere, per accedere alla licenza, devono stringere accordi con imprese locali. L’accordo permetterà alle auto di Tesla di raccogliere dati essenziali sul traffico, sulla segnaletica stradale e sui percorsi.

Bloomberg, citando la China Association of Automobile Manufacturers (l’associazione cinese dei produttori di auto), ha scritto che le auto di Tesla hanno anche ricevuto la certificazione per un importante requisito di sicurezza e privacy nel paese, che verifica la raccolta e la gestione di “informazioni personali sensibili” da parte del veicolo.

da parte del veicolo. Questi sviluppi arrivano nel mezzo del viaggio in Cina di Musk, che ha incontrato diversi funzionari di alto livello, a quanto sembra per ottenere l’approvazione per il lancio della funzione Full Self Driving di Tesla nel paese. Il tutto mentre la sua azienda affronta la forte concorrenza dei produttori locali di veicoli elettrici.

Domenica Musk si è detto “onorato di incontrare” il premier cinese Li Qiang, il più importante leader politico del paese dopo il presidente, Xi Jinping.

Che cosa aspettarsi

Non è chiaro se l’accordo con Baidu convincerà i funzionari cinesi a permettere a Tesla di lanciare il suo servizio Full Self Driving. A dispetto del nome, la funzione Fsd non assicura una guida pienamente autonoma e necessita sempre di una supervisione umana. La tecnologia è sotto esame negli Stati Uniti dopo che alcuni difetti del sistema sono stati collegati a molti incidenti, di cui 13 mortali. In Cina i timori sulle pratiche di raccolta dei dati di Tesla hanno portato a proibire l’ingresso dei suoi veicoli nei siti militari, nei complessi delle agenzie governative e nelle sedi di aziende di proprietà dello stato.

Un fatto collegato

Secondo la Reuters, Robin Zeng, presidente dell’azienda cinese di batterie Catl, è stato visto lunedì nell’hotel di Musk a Pechino. Catl è un importante fornitore locale di Tesla.

Il numero

32,26%. Di tanto è calato il prezzo delle azioni di Tesla dall’inizio del 2024. L’azienda ha visto un calo delle vendite e ha fallito il lancio del suo ultimo prodotto, il Cybertruck.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .