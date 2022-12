Ceo Awards 2022: chi sono i top manager premiati da Forbes Italia

Business Leaders Summit si è concluso ieri, all’Hotel Principe di Savoia a Milano, con l’ottava edizione del Ceo Italian Summit & Awards. L’evento, organizzato da Business International – Fiera Milano in collaborazione con Forbes Italia, ha registrato la partecipazione di oltre 200 tra amministratori delegati e imprenditori italiani. La serata di gala che ha chiuso il Summit è terminata con la premiazione dei 15 “Capitani d’impresa” più innovativi e di successo dell’anno, secondo la classifica Forbes.

Nell’ambito della scelta dei migliori ceo del 2022, quest’anno si è voluto porre l’accento sulle sfide che il contesto globale propone in alcune aree strategiche del management, come leadership, collaborazione, produttività, innovazione e valorizzazione del talento, nonché su come valori fondamentali come la sostenibilità guideranno il futuro.

In base alle specifiche categorie i premiati sono stati:

Pietro Labriola - CEO @TIM Marco Tripi - CEO @Gruppo Almaviva Renato Mazzoncini - Amministratore Delegato e Direttore Generale @A2A Stephane Cluzet - General Manager Italy @Bacardi-Martini Group Maurizio Marinella - Amministratore Unico @E. Marinella Federico Protto - CEO @Retelit Massimo De Iasi - CEO @Socotec Italia Giacomo Gigantiello - CEO di AXA Italia Päivi Kerkola - Country President @Pfizer Italia Giuseppe Amitrano - CEO @DILS Vera Fiorani - Amministratrice Delegata e Direttrice Generale @Rete Ferroviaria Italiana Carlo Luzzatto - CEO @Pizzarotti Andrea Patricelli Malizia - CEO @Iama Therapeutics Cristiano Venturini - Group CEO @iGuzzini illuminazione Ritira il premio, Giorgia Colombari, per Andrea Quadrio Curzio - CEO Chief Experience and Operations @QC Terme

