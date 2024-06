Il futuro del business nelle “Lezioni americane” di Calvino: l’evento di Fiera Milano con Harley-Davidson

Parlare di business partendo da Italo Calvino: a proporlo è stata Business International – la knowledge unit di Fiera Milano. In vista del decimo Ceo Italian Summit & Awards, che si terrà il 4 dicembre a Milano al Principe di Savoia, le trasformazioni del management e dell’economia saranno analizzate attraverso lo sviluppo di sei grandi temi che ripercorrono riflessioni e rivelazioni ispirate a Six memos for the next millennium di Italo Calvino, in italiano Lezioni americane. Sei proposte per il prossimo millennio. Il libro è stato pubblicato nel 1988 dopo la scomparsa dell’autore ed è basato su una serie di lezioni preparate dall’autore in vista di un ciclo di sei conferenze da tenere all’Università di Harvard per l’anno accademico 1985-86.

Quali sono i temi di queste lezioni? La “leggerezza”, la “rapidità”, l’”esattezza”, la “visibilità”, la “molteplicità”, e la solo progettata “coerenza”. Secondo il critico letterario Gian Carlo Roscioni, questi temi dovrebbero in realtà informare non soltanto l’attività degli scrittori ma “ogni gesto della nostra troppo sciatta, svagata esistenza”. La leggerezza

Il primo di questi incontri si è tenuto il 20 giugno a Milano presso la nuova sede Harley-Davidson Italia, in collaborazione con lo storico brand di motociclette. Un appuntamento riservato a ceo e imprenditori in cui si è discusso del ruolo della “Leggerezza” – primo tema del libro di Calvino – nell’inarrestabile espansione globale delle organizzazioni e declinata in tutte le dimensioni della leadership, del management e dell’innovazione che diventa driver per la realizzazione del potenziale umano nelle aziende, con impatti esponenziali sui modelli, sui processi e sui risultati di business.

Nel corso dell’evento, intitolato “Lightness. The organizations evolution: CEOs drive the future”, ad approfondire il punto di vista dell’autore è stato il professor Mario Barenghi, docente di letteratura italiana contemporanea all’Università di Milano Bicocca e tra i maggiori studiosi internazionali di Calvino. Dopo un’introduzione del docente hanno preso la parola Francesco Vanni, managing director Italia, Spagna e Portogallo di Harley-Davidson; Beatrice Beleggia, ceo di Pianegonda; Stefania Pompili, ceo di Sopra Steria Italy e Flavio Ghiringhelli, country manager Italy di Emirates. Nel corso del talk si è discusso del valore di un management “leggero” e di come un ambiente di lavoro agile possa portare benefici per il clima e per la cultura aziendale. Dopo l’evento, Harley-Davidson ha permesso ai partecipanti di raggiungere il Golf Club di Tolcinasco con i veicoli Harley per un’esperienza a 360 gradi.

