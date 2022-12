Chi è Margherita Della Valle, la nuova ceo ad interim di Vodafone

Il 1 gennaio un’italiana sarà alla guida di Vodafone. Margherita Della Valle, attuale direttore finanziario, assumerà il ruolo di amministratore delegato ad interim della multinazionale delle telecomunicazioni. Sostituirà Nick Read, che ha comunicato le sue dimissioni, fino a quando non sarà individuato un successore permanente. Read era in carica dal 2018, quando aveva rimpiazzato l’ex ministro dell’Innovazione tecnologica del governo Draghi, Vittorio Colao.

Chi è Margherita della Valle

Romana, 57 anni, Della Valle ha una laurea in discipline economiche e sociali, ottenuta nel 1988 alla Bocconi. Dopo avere iniziato la sua carriera in Montedison, nel 1994 entrò in Omnitel, acquistata sei anni dopo da Vodafone. Nel 2007 è diventata chief financial officer europeo del gruppo, quindi group financial controller nel 2010, deputy cfo nel 2015 e cfo nel 2018.

Come sottolineava il Sole 24 ore un anno fa, Della Valle era, di fatto, la numero di due di Read, che aveva seguito il suo stesso percorso: prima cfo dell’era Colao, poi ad.

La finanza al femminile

Madre di due figli, Della Valle è anche presidente di 100 Group, l’associazione che riunisce i 100 cfo delle aziende del Ftse 100 (l’indice delle 100 società a più alta capitalizzazione della Borsa di Londra). Assieme ad altre donne del mondo della finanza ha dato vita a Nxt Gen Women in Finance, un programma che vuole identificare, guidare e promuovere le giovani donne nel mondo della finanza.

A ottobre è stata scelta dalla Bocconi come Alumna dell’anno, riconoscimento che viene assegnato dal 1987 a ex studenti che si sono distinti nel loro campo. “Quella di Margherita Della Valle è una carriera straordinaria, costruita con la determinazione, la responsabilità e la preparazione necessarie a raggiungere grandi traguardi professionali”, ha detto Silvia Candiani, presidente della Bocconi Alumni Community e numero uno di Microsoft in Italia. “La sua visione è tra le più qualificate al mondo ed è un esempio mirabile di empowerment femminile nel contesto economico internazionale”.

Che cosa troverà Margherita Della Valle

Della Valle sarà chiamata a guidare Vodafone in un periodo difficile. Come scrive il Sole 24 ore, negli ultimi mesi alcuni fondi hanno messo in discussione l’andamento della società e hanno spinto per una razionalizzazione delle attività e del portafoglio partecipazioni. Anche per questo il gruppo ha ceduto Vodafone Ungheria e ha studiato il riassetto di Vantage Towers, la controllata alla quale ha affidato le sue infrastrutture. A settembre Xavier Niel, il miliardario fondatore di Iliad, ha acquistato il 2,5% del gruppo. Il titolo di Vodafone ha perso il 18,8% dall’inizio dell’anno e ha fatto peggio sia della media del settore (-11,5%), sia di quella del Ftse 100 (+2%).

