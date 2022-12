Elon Musk ha dotato il quartier generale di Twitter di camere da letto per i dipendenti

La visione “estremamente hardcore” di Elon Musk per Twitter sembra essersi manifestata nei dormitori delle sale conferenze che ricordano le tristi stanze d’albergo della sede recentemente spopolata dell’azienda.

Stanze dell’ufficio trasformate dormitori.

Lunedì, i dipendenti che sono tornati al lavoro presso la sede dell’azienda a San Francisco sono stati accolti da camere da letto modeste con materassi sfatti, tende squallide e giganteschi monitor da sala conferenze. Un miglioramento significativo rispetto alla situazione di sacco a pelo mostrata da un dipendente a novembre. Una stanza ha addirittura anche una pianta.

Una foto di queste stanze convertite in camere da letto è stata condivisa con Forbes. L’immagine mostra una moquette arancione brillante, un comodino in legno e quello che sembra essere un letto matrimoniale, con una lampada da tavolo e due poltrone da ufficio. Un arredamento che invita alla collaborazione conviviale sul posto di lavoro.

Una fonte ha affermato che non è stato fornito alcun annuncio ai dipendenti. E ha presunto che i letti fossero destinati ai restanti membri del personale “hardcore” per poter pernottare in ufficio. “Non porta niente di buono”, hanno detto. “È un altro tacito segno di mancanza di rispetto. Non c’è discussione. Proprio come i letti sono stati presentati”.

“sembrano confortevoli”

Il mese scorso, Elon Musk ha dato alle migliaia di dipendenti che sono rimasti in azienda l’opportunità di lasciare o rimanere a condizione che lavorino intensamente nella nuova era “Twitter 2.0”. Da quando è subentrato come proprietario e amministratore delegato, Musk ha licenziato almeno la metà dei dipendenti di Twitter e altri se ne sono andati di loro spontanea volontà.

Non è chiaro quante camere da letto di questo tipo esistano, ma la fonte, la cui identità è protetta da Forbes per il rischio di rappresaglie, ha ipotizzato che ce ne fossero forse “da quattro a otto per piano”. E ha aggiunto “sembrano confortevoli”.

Un’altra fonte, a cui è stato similmente concesso l’anonimato, ha aggiunto che molte delle stanze si trovano su un piano che è in gran parte vuoto. Hanno notato della spazzatura nel cestino di una stanza, il che poteva indicare che qualcuno fosse rimasto lì. “Le persone stanno già facendo tardi la notte, quindi ha senso in una certa misura”, ha detto la fonte.

Le azioni legali dei dipendenti

Nel frattempo, diversi ex dipendenti, sconvolti dal fatto che la società (così si dice) stia tornando sugli accordi relativi ai pacchetti di licenziamento, hanno iniziato a intentare numerose azioni legali contro Twitter. Anche i lavoratori a contratto sono frustrati da Musk: lunedì un gruppo di bidelli il cui contratto con Twitter non è stato rinnovato è entrato in sciopero e ha manifestato fuori dall’ufficio.

A metà novembre, Musk ha twittato che avrebbe lavorato e dormito negli uffici aziendali lungo Market Street “fino a quando la società non si sarà ripresa”. Tuttavia, quel tweet da allora è stato cancellato.

Musk ha già affermato di aver già dormito in una delle sue aziende di proprietà. Una volta ha twittato di “aver dormito in fabbrica” ​​nel 2018, riferendosi a quella della Tesla nella vicina Fremont, in California.

Il ceo di Twitter non ha risposto a una richiesta di commento, né il suo dipartimento di comunicazione, che sembra essere stato completamente sciolto dall’acquisizione di Musk.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it QUI.