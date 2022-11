Musk licenzierà quasi 4.000 dipendenti di Twitter avvisandoli tramite mail

(Photo by Justin Sullivan/Getty Images)

Secondo quanto risulta a Forbes, Twitter prevede di iniziare a licenziare i dipendenti oggi a distanza di circa una settimana da quando Elon Musk ha rilevato l’azienda con un’acquisizione da 44 miliardi di dollari.

Musk licenzierà circa 3.7o0 dipendenti Twitter

Giovedì i dipendenti sono stati informati che avrebbero ricevuto una mail il giorno successivo entro le 9:00 di mattina, con i dettagli sul loro destino lavorativo. I lavoratori licenziati riceveranno un messaggio ai loro indirizzi mail personali con ulteriori istruzioni, mentre i dipendenti che non verranno licenziati la riceveranno ai loro indirizzi e-mail di lavoro.

Secondo quanto riferito, i licenziamenti riguarderanno circa 3.700 dipendenti, ovvero circa la metà della forza lavoro dell’azienda. Secondo quanto appreso da Forbes, Twitter chiuderà i suoi uffici venerdì e sospenderà tutti gli accessi ai badge.

“Nel tentativo di mettere Twitter su un percorso salutare, venerdì passeremo attraverso il difficile processo di riduzione della nostra forza lavoro globale”, si legge nella mail. “Riconosciamo che ciò avrà un impatto su un certo numero di persone che hanno dato un prezioso contributo a Twitter, ma questa azione è purtroppo necessaria per garantire il successo dell’azienda in futuro”. Twitter non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Le novità tra licenziamenti e piani di abbonamenti

I licenziamenti coronano una prima settimana caotica con Musk al timone della compagnia. Poco dopo aver preso il potere, il miliardario ceo di Tesla ha licenziato diversi membri della leadership esecutiva dell’azienda, tra cui il ceo Parag Agrawal, il cfo Ned Segal e il capo degli affari legali e delle politiche Vijaya Gadde.

Musk ha anche anticipato diversi aggiornamenti di prodotti e politiche, incluso l’addebito agli utenti di $ 8 al mese per la spunta blu, legato all’offerta di abbonamento Twitter Blue dell’azienda. Musk ha anche lanciato l’idea di rilanciare Vine, la popolare app video di 6 secondi che Twitter ha chiuso nel 2016.

I debiti e le perplessità degli inserzionisti

Musk è sottoposto a un’estrema pressione finanziaria per aumentare le prestazioni finanziarie di Twitter. Nel suo report sugli utili del secondo trimestre a luglio, le entrate dell’azienda sono diminuite di circa l’1% anno su anno. Si prevede inoltre che la società debba pagare $ 1 miliardo di interessi annuali a causa di almeno $ 13 miliardi del debito probabilmente utilizzato per finanziare l’acquisizione di Musk.

Nel frattempo, grandi aziende come Pfizer, Audi e GM hanno sospeso la loro pubblicità su Twitter, mentre le principali società pubblicitarie Interpublic Group e Havas Media hanno consigliato ai loro clienti di fare lo stesso. Il 27 ottobre, Musk ha pubblicato una lettera agli inserzionisti promettendo che la piattaforma non sarebbe diventata un “paesaggio infernale libero per tutti”.

Pochi giorni dopo, ha pubblicato un sondaggio su Twitter chiedendo se gli inserzionisti dovrebbero sostenere la “libertà di parola” o la “correttezza politica”.

