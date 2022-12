Il fuoriclasse Nba Ja Morant vuole diventare miliardario prima del 30 anni. Ecco come

Quando domenica 25 dicembre Ja Morant dei Memphis Grizzlies ha calcato il parquet del Chase Center di San Francisco per la sua prima partita del giorno di Natale in Nba, aveva qualcosa di diverso: le scarpe. Morant, 23 anni, ha sfoggiato la prima scarpa realizzata da Nike con il suo brand: la Ja 1.

I termini del contratto tra Nike e Morant non sono stati resi noti, ma, se sono simili a quelli di altri accordi che coinvolgono giovani stelle dell’Nba, Morant può considerare il 2022 come un anno piuttosto redditizio. Zion Williamson dei New Orleans Pelicans, 22 anni, e Luka Doncic dei Dallas Mavericks, 23 anni, sarebbero stati pagati 75 milioni di dollari ciascuno.

Per Morant a luglio è arrivato anche il rinnovo del contratto con i Grizzlies. Il suo portafoglio da 194 milioni di dollari comprende partecipazioni in Hyperice e accordi di sponsorizzazione con aziende come Panini, Hasbro e le cuffie Beats by Dre di Apple. Il tutto si somma a un guadagno stimato per Morant in circa 40 milioni di dollari per la stagione 2023-24. Davvero un anno redditizio.

“Essere miliardario entro i 30 anni”

“Io e mia madre abbiamo coniato un motto”, racconta Morant a Forbes. “Essere miliardario entro i 30 anni. È il mio obiettivo. Quindi ho sette anni di tempo”. Volete un’idea di quanto sia difficile questa impresa? Solo tre atleti, Jordan, Tiger e LeBron, sono entrati nella lista dei miliardari di Forbes. Tutta gente conosciuta con un solo nome. Come Ja.

“Vedo un potenziale illimitato”, dice il suo agente, Jim Tanner della Tandem Sports + Entertainment, che, a dirla tutta, molto probabilmente otterrebbe una parte di quel miliardo. “Non vedo l’ora, come tutti gli altri, di vedere fino a dove riuscirà ad arrivare”.

Molti fattori si oppongono al raggiungimento dello status di miliardario da parte di Morant, non ultimo la sua spensieratezza in campo. È ciò che lo rende un giocatore elettrico, il tipo di giocatore da cui i tifosi non riescono a staccare gli occhi di dosso e che le aziende amano ingaggiare per le sponsorizzazioni. Ma è anche preoccupante, perché la sua spavalderia potrebbe in qualsiasi momento contribuire ad accorciare la sua carriera con un infortunio. Con il suo metro e 88 per 79 chili, Morant è veloce, “un bel giocatore”, secondo l’allenatore dei San Antonio Spurs, Gregg Popovich, ma uno stecchino in confronto a Williamson, l’unico collegiale scelto prima di Morant nel draft 2019, che un metro e 98 per 129 kg. Morant non sembra pensarci due volte ad affrontare a tutta velocità avversari più grandi e più alti.

“Gioca con gioia”, dice a Forbes la guardia dei New Orleans Pelicans Cj McCollum. “Fa un layup a 360 gradi a 20 secondi dalla fine, con i Grizzlies sotto di due. È un giocatore spensierato e senza paura”.

La biografia di Ja Morant

Ja Morant è cresciuto a Dalzell, nella Carolina del Sud, una cittadina di circa tremila abitanti. Proviene da una famiglia di atleti. Suo padre, Tee, ha giocato con il due volte campione Nba e hall of famer Ray Allen al liceo. All’inizio voleva una carriera da professionista, ma abbandonò l’obiettivo dopo la nascita di Ja.

La passione per il basket si è trasmessa al figlio. Tee allenava Ja nel giardino di casa. Una delle esercitazioni prevedeva che il giovane Morant attaccasse il ferro e che il padre lo colpisse con un cuscinetto. In questo modo Ja ha imparato ad assorbire il contatto fisico mentre concludeva un’azione.

“Le cose negative che avevo dentro di me volevo tenerle lontane da lui”, ha detto Tee al giornale del college del figlio alla Murray State University nel Kentucky. “Volevo che si concentrasse sul suo sogno. Non ho puntato al 100% sul mio”.

Con una media di 24,5 punti e 10 assist a partita nella sua seconda stagione a Murray State, Ja è diventato il primo giocatore ad avere una media di almeno 20 punti e 10 assist in una stagione da quando la Ncaa ha iniziato a riconoscere ufficialmente gli assist, nel 1983-84. Ha colpito anche per il modo in cui lo ha fatto, con passaggi da capogiro e schiacciate da urlo. Il figlio di Tee è stato scelto dai Grizzlies e ha iniziato così la sua scalata verso il miliardo di guadagni.

Nel novembre 2019, il proprietario di Hyperice, Jim Huether, portò il cofondatore a vedere Morant giocare contro i Los Angeles Clippers. Hyperice, che produce massaggiatori, stivali a compressione e altri dispositivi per dare sollievo agli atleti doloranti, era alla ricerca di un futuro volto dell’Nba ed era indeciso tra Morant e Williamson. La guardia dei Grizzlies ha stupito i proprietari.

“Aveva l’esplosività di Michael Vick e Allen Iverson”, racconta Huether a Forbes. “In quel momento ci siamo detti: ‘Questo ragazzo avrà una certa risonanza’. Non sapevamo che sarebbe diventato un’icona così in fretta. Ma sapevamo che aveva il potenziale”.

L’accordo di Morant con Hyperice è stato concepito come un contratto di sponsorizzazione, ma Morant ha preso soldi in anticipo e li ha investiti in Hyperice, dice Huether, che non ha voluto specificare l’entità della partecipazione di Morant. Inoltre, come parte dell’accordo, Hyperice ha inviato 25mila dollari alla Murray State per costruire una sala di recupero per gli atleti.

Un’attrazione per la Gen Z

Sul fronte delle statistiche, il pubblico televisivo che Morant ha contribuito ad attirare ha reso molto felice l’Nba. Bally Sports Southeast di Sinclair, che trasmette le partite dei Grizzlies, ha registrato un aumento del 133% degli spettatori rispetto all’anno scorso. Ancora meglio, Ja Morant si rivolge al futuro pubblico della lega, la Generazione Z. L’Nba afferma che gli highlights digitali di Morant sono tra i primi per audience sui social media, con 351 milioni di visualizzazioni sulle sue piattaforme. Ja è dietro solo al quattro volte campione Nba Stephen Curry, che ha 485 milioni di visualizzazioni.

È vero che gli unici miliardari che l’Nba ha generato hanno vinto più campionati: Michael Jordan ne ha vinti sei e LeBron James quattro. Per avvicinarsi a questo record, Morant ha bisogno di una squadra di talento a supportarlo. Al momento i Grizzlies sono la terza squadra della Western Conference dell’Nba. Ma Morant ha anche bisogno di qualcosa che non tutti i giocatori hanno: la salute.

Williamson ha saltato un’intera stagione a causa di un infortunio al piede e ha giocato 61 partite in un anno su 82. Derrick Rose, mvp dell’Nba nel 2010-11 a 22 anni e guardia di alto livello molto simile a Morant, non è più stato lo stesso dopo la rottura del legamento del ginocchio nel 2012. Morant è un atleta dominante, ma i giocatori, anche quelli più forti, che battagliano per andare a canestro sono spesso più a rischio di infortuni alle gambe. Gli scout consigliano ai giocatori come Morant di essere più simili a MJ23 e di padroneggiare l’arte del tiro in salto per evitare il contatto costante, come faceva Jordan.

“Si tratta sempre di proteggere il proprio marchio e la propria immagine”, dice Morant a Forbes. “Questa è la cosa più importante che [Tee] mi ha insegnato. Ora sono un marchio. Sono un’azienda. Devo proteggere la mia immagine per avere un buon business”.

