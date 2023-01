Forbes di gennaio in edicola insieme all’allegato Bike

Forbes di gennaio, da oggi disponibile in edicola, è dedicato alla forza della comunicazione delle immagini e all’evoluzione che ha avuto nel tempo con un provocatorio e irriverente contradditorio proposto dal direttore di Forbes Alessandro Mauro Rossi tra il grande cinema di qualità e delle grandi serie televisive, dei quali uno dei maggiori esponenti è Pietro Valsecchi, e con il fenomeno Twitch, uno dei servizi di streaming più popolari al mondo che sta diventando il linguaggio dei giovani adulti contemporanei che guideranno il cambiamento negli anni a venire.

Classifiche, interviste a premi Nobel e viaggi tra le Pmi

Spazio alle consuete classifiche con la lista delle 100 donne più potenti del mondo, nel quale la neo premier Giorgia Meloni figura al settimo posto. È la terza europea e la quarta politica, alle spalle delle tre che occupano il podio assoluto: Ursula von der Leyen, Christine Lagarde e Kamala Harris.

Nella sezione Investigation di questo mese un viaggio nella Russia “sommersa”: per aggirare le sanzioni occidentali Putin ha scelto infatti di “legalizzare il contrabbando”. E poi anche le interviste al premio Nobel Michel Mayor che nel 1995 ha scoperto 51 Pegasi b, il primo pianeta extrasolare della storia; a Luciano Balbo, considerato il padre dell’impact investing italiano; e a Uri Levine, uno dei fondatori dell’app di navigazione Waze, comprata da Google per più di un miliardo di dollari.

Viaggio nel distretto della gomma del lago d’Iseo, dove un grappolo di comuni tra le province di Bergamo e Brescia, è il maggior produttore e fornitore europeo di guarnizioni di gomma. Un distretto tra i monti che comprende 400 aziende, dà lavoro a 4.500 addetti e fattura in tutto più di 2,5 miliardi di euro. E che oggi scommette sul ponte tra scuola e industria per favorire il ricambio generazionale.

Gli approfondimenti di Bike

Nell’allegato dedicato alle due ruote tanti gli approfondimenti. Bike e Bike Channel protagonisti di una nuova stagione ricca di emozioni dedicata a chi ama nuotare, pedalare e correre. Con i protagonisti della “triplice” e approfondimenti da non perdere. E poi Alla guida del controllo: L’adeguata comprensione del funzionamento della bicicletta dal punto di vista meccanico è premessa fondamentale per il corretto utilizzo. L’inverno è il momento migliore per dedicare tempo alla propria compagna di pedalate;

