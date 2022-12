Ursula von der Leyen, Giorgia Meloni, Rihanna: chi sono le 100 donne più potenti del mondo

Per il suo ruolo durante la guerra in Ucraina e per la gestione della pandemia, Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, è in vetta alla 19esima classifica annuale di Forbes delle 100 donne più potenti del mondo. La sua influenza è unica, nessun’altra donna in classifica fa politica per conto di 450 milioni di persone. La Von der Leyen è solo uno dei volti del del 2022: tra queste, al settimo posto, c’è anche Giorgia Meloni, presidente del Consiglio.

Quest’anno le donne sono state al centro degli avvenimenti più importanti: le donne americane hanno visto venir approvata una limitazione del diritto all’aborto e quindi scaldato le elezioni di midterm negli Stati Uniti. In Iran, migliaia di donne hanno marciato per le strade per protestare contro le leggi teocratiche che le trattano come cittadini di seconda classe.

A rappresentare le manifestanti nella classifica di quest’anno c’è Jina “Mahsa” Amini, la cui morte a settembre ha scatenato una rivoluzione femminile senza precedenti. Il resto delle donne è costituito da figure di potere più tradizionali: 39 amministratori delegati, 10 capi di Stato e 11 miliardarie, per un patrimonio complessivo di 115 miliardi di dollari.

La classifica è stato realizzata in base a quattro parametri principali: denaro, media, impatto e sfere di influenza. Per i leader politici, abbiamo valutato il prodotto interno lordo e la popolazione; per i leader aziendali, il fatturato e il numero di dipendenti; per tutti, le menzioni e la portata dei media. Il risultato è una lista di donne che stanno combattendo lo status quo.

La classifica Forbes delle 100 donne più potenti del mondo

Ursula von der Leyen Christine Lagarde Kamala Harris Mary Barra Abigail Johnson Melinda French Gates Giorgia Meloni Karen Lynch Julie Sweet Jane Fraser MacKenzie Scott Kristalina Georgieva Rosalind Brewer Emma Walmsley Ana Patricia Botín Gail Boudreaux Tsai Ing-wen Ruth Porat Safra Catz Martina Merz Carol Tomé Judith McKenna Susan Wojcicki Oprah Winfrey Nancy Pelosi Laurene Powell Jobs & family Amanda Blanc Amy Hood Catherine MacGregor Phebe Novakovic Gwynne Shotwell Shari Redstone Janet Yellen Jessica Tan Ho Ching Nirmala Sitharaman Thasunda Brown Duckett Kathy Warden Marianne Lake, Jennifer Piepszak Jacinda Ardern Dana Walden Sheikh Hasina Wajed Mary Callahan Erdoes Adena Friedman Gina Rinehart Lynn Martin Sri Mulyani Indrawati Vicki Hollub Nicke Widyawati Lisa Su Tricia Griffith Shemara Wikramanayake Roshni Nadar Malhotra Madhabi Puri Buch Sinead Gorman Tokiko Shimizu Yuriko Koike Jennifer Salke Jenny Johnson Hana Al Rostamani Donna Langley Dong Mingzhu Judy Faulkner Robyn Denholm Suzanne Scott Lynn Good Soma Mondal Belen Garijo Melanie Kreis Bela Bajaria Paula Santilli Laura Cha Rihanna Mette Frederiksen Mary Meeker Joey Wat Kiran Mazumdar-Shaw Jenny Lee Taylor Swift Beyoncé Knowles Güler Sabanci Linda Thomas-Greenfield Sanna Marin Solina Chau Lee Boo-jin Reese Witherspoon Zuzana Caputova Dominique Senequier Falguni Nayar Julia Gillard Ngozi Okonjo-Iweala Raja Easa Al Gurg Shonda Rhimes Xiomara Castro Samia Suluhu Hassan Dolly Parton Kirsten Green Mia Mottley Mo Abudu Mahsa Amini

