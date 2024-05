Forbes di maggio in edicola con la classifica dei più ricchi d’Italia e del mondo

Forbes Italia di maggio arriva in edicola con la nuova classifica dei Billionaires 2024, le persone più ricche d’Italia e del mondo.

La nuova grafica di Forbes

Il nuovo numero presenta importanti cambiamenti. “Un’impaginazione più nitida e razionale, che possono sembrare unicamente di natura grafica, invece hanno un significato recondito editoriale e contenutistico”, spiega il direttore Alessandro Mauro Rossi.

“I lettori troveranno molti articoli corredati da numeri e schede che aiutano e facilitano la lettura sintetizzando la vita degli intervistati o magari racchiudendo in poche cifre record e soddisfazioni dell’azienda di cui si parla. Ma soprattutto troveranno sempre più spesso Qr Code e rinvii al sito Forbes.it se non ai canali tematici come Classifiche, Small Giants, Food&Beverage, Tech, Lifestyle, Design e anche al nuovo canale Professionals, dedicato a commercialisti e avvocati d’affari. Il futuro dell’informazione è nelle mani di chi saprà usare la carta digitale, per dare autorevolezza, rapidità e interazione. Forbes Italia ha scelto questa via”.

Classifiche, interviste e approfondimenti

Il magazine, con in copertina il vicedirettore generale e responsabile global business di Finecobank, Paolo Di Grazia, presenta nelle sue 164 pagine tantissimi altri servizi e approfondimenti a cominciare ovviamente dalla classifica degli ultra-ricchi, le 14 persone con un patrimonio superiore a cento miliardi di dollari. Focus anche sui miliardari russi che non sono mai stati così tanti: 120.

L’investigation del mese è dedicato all’era del manager casalingo: gli uomini lavorano da remoto più delle donne. SA seguire un approfondimento sulla sfida tra gli Stati Uniti e la Cina per la supremazia navale, sia in ambito militare che commerciale.

Continua il viaggio alla scoperta degli under 30 2024 di Forbes Italia con le interviste ai ragazzi selezionati per la categoria Art & culture.

L’allegato Small Giants

Allegato a Forbes 79, Forbes Small Giants, il magazine dedicato alle piccole e medie imprese che costituiscono il vero motore economico dell’Italia. Il numero di maggio è dedicato ai cambiamenti in atto nell’industria del turismo che si sta evolvendo con soluzioni che propongono servizi ad alta specializzazione dove il cliente viene accudito e accolto con professionalità, prodotti customizzati e attraverso un’esperienza personalizzata.

All’interno l’intervista a Peppe Vessicchio, direttore d’orchestra, che da anni sta conducendo esperimenti in questo campo con Musiké, la cantina di sua proprietà.

