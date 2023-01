L’amore incondizionato di Wall Street per Tesla: azionisti e analisti puntano ancora sul titolo

Se la storia d’amore di Wall Street con Tesla avesse una colonna sonora, sarebbe Stand by Your Man di Tammy Wynette. A volte è difficile essere un azionista di Tesla. Ci sono le bugie (Elon Musk ha venduto azioni Tesla dopo aver giurato di non farlo), i tradimenti (il miliardario ha acquisito Twitter) e i tradimenti (quelle auto non si guidano ancora da sole).

Gli analisti rimangono entusiasti di Tesla

Nonostante tutto, compresa una perdita di valore del 65% l’anno scorso, gli azionisti non riescono a mollare Elon. Wall Street prevede che le azioni Tesla raddoppieranno nel 2023, secondo i dati di FactSet. Si tratta del secondo maggior rialzo tra i membri dell’indice S&P 500, come dicono gli studiosi. Solo Dish Network, con una previsione di consenso del 106%, ha una percentuale superiore.

Fermandosi per un attimo a ragionare si possono capire i motivi per cui Wall Street considera Tesla qualcosa su cui poter contare. Per gran parte dell’ultimo decennio, l’errore più grande è stato quello di non considerare abbastanza l’azienda. Le azioni della casa automobilistica hanno sempre superato anche le stime più ottimistiche, con un’impennata del 6.300% dal 2012. Non c’è da stupirsi che gli analisti di Wall Street siano rimasti entusiasti, anche dopo che la batosta dell’anno scorso ha cancellato 700 miliardi di dollari dal capitale di mercato di Tesla.

“La nostra convinzione rimane che gli attuali problemi di domanda riflettano pressioni cicliche e che una forte crescita secolare rimanga per gli anni a venire”, ha scritto George Gianarikas, analista di Canaccord Genuity, nella nota del 2 gennaio.

“Vediamo Tesla sostenere più anni di crescita straordinaria mentre la penetrazione dei veicoli elettrici continua ad aumentare, si aprono nuovi vettori e i concorrenti iniziano a vacillare”. Certo, ci sono state recriminazioni e disaccordi. Ma quasi nessuno si è sentito così offeso da togliere il suo appoggio.

L’acquisto di azioni da parte di Ark Invest

Dan Ives, analista di Wedbush, ha affermato che Musk ha usato l’azienda come un bancomat personale. L’analista mantiene comunque un rating buy sul titolo e prevede un guadagno del 40%. A dicembre, Gene Munster di Loup ha criticato l’imprenditore per aver danneggiato il marchio Tesla su Twitter e lo ha esortato a “darsi una regolata”. Ma non c’è da preoccuparsi. Munster rimane un “sostenitore a lungo termine” e considera le azioni “sottovalutate”.

L’ad di Ark Invest, Cathie Wood, che ha un suo seguito di affezionati, ha continuato a fare incetta di azioni Tesla per il suo fondo, non mostrando segni di affezione. La scorsa settimana Ark ha acquistato azioni per un valore di 19 milioni di dollari, mentre il titolo della società registrava il peggior calo giornaliero da oltre due anni.

Wood ha dichiarato che Tesla ha “chilometri da percorrere” e potrebbe salire fino a 1.500 dollari, attualmente è nell’intervallo di 122 dollari, anche se questa stima non è inclusa nei dati di FactSet. Sono al fianco del loro Elon. Dopo tutto, è solo un uomo.

