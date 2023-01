Il fungo zombie di “The Last Of Us” è reale? Secondo alcuni scienziati l’ipotesi non sembra essere così fantasiosa

L’attesissimo adattamento televisivo della Hbo dell’acclamata serie di giochi The Last of Us è stato presentato in anteprima. Mostra il mondo dopo una devastante pandemia fungina che ha quasi spazzato via l’intera umanità. Un’infezione cerebrale immaginaria che, secondo gli esperti, è ispirata a un vero set di funghi che possono “deviare” i loro ospiti e trasformarli in zombie.

Aspetti principali

The Last of Us è ambientato in un mondo post-apocalittico invaso da orde di esseri umani “infetti”, aggressivi e zombificati che hanno contratto un’infezione fungina parassitaria – l’infezione del cervello da cordyceps – che mantiene in vita i suoi ospiti, trasforma i loro corpi man mano che cresce al loro interno e li spinge a mordere gli altri per trasmettere l’infezione.

L’infezione è ispirata a un vero e proprio gruppo di funghi, spesso soprannominati “funghi zombie“, che prendono di mira gli insetti e crescono nel corpo dell’ospite. In alcuni casi, possono controllare il comportamento dell’ospite per diffondere l’infezione.

João Araújo , assistente curatore e ricercatore in micologia presso il New York Botanical Garden , ha detto a Forbes che è “molto improbabile” che un tale salto possa verificarsi. La differenze tra la biologia umana e quella degli insetti è troppo grande.

, assistente curatore e ricercatore in micologia presso il , ha detto a Forbes che è “molto improbabile” che un tale salto possa verificarsi. La differenze tra la biologia umana e quella degli insetti è troppo grande. Non sono “preparati a invadere, stabilirsi all’interno e trasmettere spore da un corpo umano”, ha detto Araújo. E ha aggiunto che hanno infettato insetti per più di 130 milioni di anni e “non possono nemmeno stabilirsi in nessun mammifero o animale che non sia un insetto”.

David Hughes , professore di sicurezza alimentare alla Penn State , capo di PlantVillage ed esperto di funghi zombie, ha visto il gioco di Last of Us e ha detto a Forbes che “non è così fantasioso” immaginare che un’infezione passi agli esseri umani. Malattie spesso passano dagli animali all’uomo. Ma ha detto che il fungo zombie perderebbe “senza dubbio” i suoi poteri di controllo mentale durante il processo.

, professore di sicurezza alimentare alla , capo di PlantVillage ed esperto di funghi zombie, ha visto il gioco di Last of Us e ha detto a Forbes che “non è così fantasioso” immaginare che un’infezione passi agli esseri umani. Malattie spesso passano dagli animali all’uomo. Ma ha detto che il fungo zombie perderebbe “senza dubbio” i suoi poteri di controllo mentale durante il processo. Non avrebbe gli “strumenti per andare a manipolare il nostro cervello”, ha spiegato Charissa de Bekker, esperta di funghi parassiti e assistente professore all’Università di Utrecht nei Paesi Bassi. Ha inoltre osservato che la maggior parte dei funghi zombie infetta una gamma molto limitata di insetti, spesso solo una specie, cosa possibile dopo milioni di anni che si evolvono l’una accanto all’altra.

La notizia

Il primo episodio di The Last of Us della HBO è andato in onda domenica. La serie di nove episodi, con Bella Ramsey nei panni di Ellie e Pedro Pascal nei panni di Joel, è un adattamento dell’omonima videogame. Il primo gioco, pubblicato nel 2013 dallo studio Naughty Dog, è uno dei giochi più apprezzati dalla critica della storia, nonché un successo commerciale.

Dalla sua uscita è stato rimasterizzato, rifatto e ha generato un sequel, The Last of Us Part II. Sebbene sia basato su un gioco, non è necessario che gli spettatori conoscano il gioco per seguire o apprezzare la serie. Si dice che sia un adattamento fedele, anche se con alcune differenze significative.

Contrarian

Gli esperti hanno evidenziato una serie di aree in cui la finzione si è discostata dalla realtà, pur lodando il modo in cui The Last of Us descrive i funghi parassiti nei giochi e nello spettacolo. De Bekker ha affermato che è fantastico che gli infetti vengano mostrati come esseri viventi, piuttosto che i meno naturali “non morti” comunemente impiegati nel genere degli zombie. Ma, ha detto, il loro comportamento aggressivo non è in linea con ciò che fanno gli insetti infetti.

Tali insetti sono solitamente costretti a salire in una posizione che assicuri una dispersione ottimale delle spore per massimizzare le possibilità di infettare gli altri. Questo comportamento aggressivo è probabilmente ispirato dalla rabbia, ha detto de Bekker, che si diffonde attraverso i morsi e inducendo all’aggressività gli ospiti.

Araújo ha detto che è un “peccato” che le spore fungine siano state rimosse dallo spettacolo. La decisione è stata presa per evitare che gli attori dovessero indossare maschere antigas ostruttive per gran parte dello spettacolo. Le spore, che sono una componente cruciale dei giochi, “sono il mezzo di riproduzione più importante nei funghi” e uno degli aspetti più interessanti del loro ciclo di vita, ha detto Araújo.

A margine

Nei giochi e nella serie, i cordyceps invadono il cervello dell’ospite. Si tratta di un importante allontanamento da ciò che accade in natura. I funghi zombie infatti si tengono alla larga dal cervello e manipolano il comportamento con segnali chimici, ha detto Hughes. Questa scoperta è stata fatta abbastanza di recente e dopo il lancio del primo gioco.

A cosa guardare

Un gioco multiplayer di Last of Us è in lavorazione, ha confermato Naughty Dog, e ulteriori dettagli sono attesi nel 2023. Il capo dello studio Neil Druckmann ha affermato che il gioco è in lavorazione da prima del lancio di The Last of Us Part II nel 2020 ed è il “progetto più ambizioso” dello studio fino ad oggi.

Sebbene non confermato, i fan si aspettano che Naughty Dog annuncerà un terzo titolo nella serie principale del gioco in futuro. E Druckmann ha dichiarato apertamente di ritenere che ci sia “più storia da raccontare”.

