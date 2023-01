Anche il colosso delle cripto Genesis ha ufficialmente presentato istanza di fallimento

I rapporti sull’imminente bancarotta di Genesis sono stati diffusi dal momento in cui ha sospeso i prelievi dei clienti a causa delle “turbolenze del mercato”, dopo che Ftx ha chiuso. I timori sono aumentati quando l’azienda, danneggiata dai prestiti all’affiliata di Ftx, Alameda Research, ha licenziato quasi un terzo del suo personale all’inizio di gennaio. Il fallimento, previsto dal capitolo 11, consente a un’azienda di continuare a operare, mentre trova un modo per pagare i propri creditori, in genere mediante importanti riorganizzazioni dei suoi debiti e delle sue operazioni.

Il crollo di Genesis segna la caduta di un altro importante attore nel settore delle criptovalute dopo che, già l’anno scorso, i valori delle valute digitali sono crollati. La situazione, peraltro, è peggiorata in seguito al crollo di Ftx. Oltre a FTX, sono già diverse, nell’ultimo anno, le aziende promettenti che hanno presentato istanza di fallimento. Ne sono un esempio Celsius, BlockFi, Three Arrows e Voyager.

La dichiarazione presentata al tribunale citava un prestito di quasi 800 milioni di dollari nei confronti di Gemini, l’exchange di criptovalute guidato da Cameron e Tyler Winklevoss, protagonista di una disputa legale durata settimane. I gemelli Winklevoss hanno affermato che Gemini doveva più di 900 milioni di dollari a circa 340.000 investitori Earn sulla piattaforma. A seguito del deposito, Cameron Winklevoss ha affermato che il fallimento non immunizza la società madre di Genesis, Digital Currency Group, o il suo amministratore delegato Barry Silbert. Su Twitter, ha minacciato di intensificare la questione e intentare una causa con “Barry e DCG imminente” a meno che non venga fatta una “offerta equa ai creditori”.

5/ We have been preparing to take direct legal action against Barry, DCG, and others who share responsibility for the fraud that has caused harm to the 340,000+ Earn users and others duped by Genesis and its accomplices.

— Cameron Winklevoss (@cameron) January 20, 2023