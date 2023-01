Anche Spotify starebbe pianificando di tagliare dei posti di lavoro

Un altro colosso tech potrebbe aggiungersi alla lista di quelli che nelle ultime settimane hanno già programmato di tagliare una parte consistente della forza lavoro. Secondo quanto riportato da Bloomberg, Spotify starebbe pianificando dei licenziamenti già per questa settimana per tagliare i costi così come fatto da Alphabet, Amazon e Microsoft.

Le fonti riportate da Bloomberg non hanno specificato il numero di posti lavoro che Spotify avrebbe intenzione di eliminare, considerando che il gigante dello streaming musicale ha circa 9.800 dipendenti. Già a ottobre Spotify ha licenziato 38 persone dai suoi studi podcast. Secondo quanto aveva riportato TechCrunch, la società aveva conseguentemente annunciato la cancellazione dal palinsesto di 11 podcast originali di Spotify.

I tagli delle big tech

Nelle ultime settimane, Alphabet, la società a capo di Google ha dichiarato che avrebbe eliminato 12.000 posti di lavoro, mentre Microsoft ha dichiarato che ne avrebbe eliminati 10.000. La tornata di licenziamenti di Amazon interesserà più di 18.000 ruoli.

Gli ultimi tagli annunciati da Google, saranno globali e avranno un impatto immediato sul personali negli Stati Uniti, riguarderanno diversi dipartimenti della società, tra cui il reclutamento e alcune funzioni aziendali, oltre ad alcuni team di ingegneria e di sviluppo prodotti. Come spiega la nota, Alphabet ha già inviato un’e-mail ai dipendenti americani interessati, mentre in altri Paesi il processo sarà più lungo a causa delle leggi locali in materia di occupazione. Ad assumersi le responsabilità della decisione è stato Sundar Pichai che dichiarato: “Mi assumo la piena responsabilità delle decisioni che ci hanno portato a questo punto.

Microsoft, nei giorni scorsi ha annunciato di voler tagliare circa 10.000 posti di lavoro, pari al 5% della forza lavoro. Dopo le prime indiscrezioni infatti, Microsoft ha confermato la notizia, annunciando che continuerà comunque ad assumere nelle aree ritenute strategiche. Alcuni dei licenziamenti, spiega l’azienda in una nota, avranno effetto immediato. Microsoft ha poi comunicato che la revisione dei costi comporterà anche modifiche al proprio portafoglio di hardware e una razionalizzazione delle proprie sedi in affitto. L’obiettivo? Risparmiare circa 1,2 miliardi di dollari.

