Quali sono i 25 imperi sportivi di maggior valore al mondo

Sfruttare i brand sportivi, imporre prezzi più alti per i diritti tv, espandere la distribuzione dei contenuti con lo streaming e ricavare fondi da sponsorizzazioni incrociate su vari asset sportivi. Sono questi alcuni delle modalità attraverso cui i 25 imperi sportivi di maggiore valore al mondo hanno raggiunto il valore complessivo di 174 miliardi di dollari, il 23% in più rispetto a un anno fa.

A comandare la classifica l’impero sportivo di Liberty Media, del valore di 21 miliardi di dollari. Guidato dal miliardario John Malone, i principali asset sportivi di Liberty sono il circuito automobilistico di Formula Uno (valore d’impresa: 17,1 miliardi di dollari) e la squadra di Mlb degli Atlanta Braves (2,1 miliardi di dollari). In classifica, al 25esimo posto, anche che RedBird Capital Partners di Gerry Cardinale (3,6 miliardi di dollari), fondo di investimento americano proprietario del Milan.

Tra le società più note in classifica, Kroenke Sports & Entertainment (12,75 miliardi di dollari), proprietaria dell’Arsenal Fc e dei Denver Nuggets; Fenway Sports Group (10,40 miliardi di dollari), proprietario del Liverpool e dei Boston Red Sox e la famiglia Glazer (7,53 miliardi di dollari), che possiede il Manchester United.

La classifica

1. Liberty Media:

Valore: 20,80 miliardi di dollari

Proprietà: Atlanta Braves, Formula 1, Drone Racing League*, Kroenke Arena Co.*, Meyer Shank Racing*, Overtime Sports*

Personaggi chiave: Gregory Maffei (presidente e ceo), Albert Rosenthaler ( ccdo)

2. Kroenke Sports & Entertainment

Valore: 12,75 miliardi di dollari

Proprietà: Los Angeles Rams, Colorado Avalanche, Denver Nuggets, Arsenal FC, The Guard, Colorado Rapids, Colorado Mammoth, Altitude Sport and Entertainment

Personaggio chiave: E. Stanley Kroenke (proprietario e presidente)

3. Jerry Jones

Valore: 11,32 miliardi di dollari

Proprietà: Dallas Cowboys, Legends Hospitality*, The Star, GameSquare Esports*

Personaggio chiave: Jerry Jones (proprietario, presidente e direttore generale dei Cowboys)

4. Fenway Sports Group

Valore: 10,40 miliardi di dollari

Proprietà: Boston Red Sox, Liverpool FC, Roush Fenway Keselowski Racing*, NESN, Fenway Sports Management, Pittsburgh Penguins

Personaggi chiave: John Henry (cofondatore e proprietario), Thomas Werner (cofondatore e presidente)

5. Madison Square Garden Sports

Valore: 9,17 miliardi di dollari

Proprietà: New York Knicks, New York Rangers, Counter Logic Gaming, Hartford Wolf Pack

Personaggi chiave: James Dolan (presidente esecutivo), David Hopkinson (presidente e coo)

6. The Kraft Group

Valore: 8,40 miliardi di dollari

Proprietà: New England Patriots, New England Revolution, UFC*, Kraft Analytics Group, DraftKings*, Oxygen Esports*, Roblox*.

Personaggio chiave: Robert Kraft (fondatore, presidente e ceo)

7. Yankees Global Enterprises

Valore: 7,64 miliardi di dollari

Proprietà: New York Yankees, Legends Hospitality*, YES Network*, New York City FC*, Yankee Stadium Events, AC Milan*.

Personaggio chiave: Hal Steinbrenner (socio e presidente)

8. Famiglia Glazer

Valore: 7,53 miliardi di dollari

Proprietà: Manchester United, Tampa Bay Buccaneers

Personaggi chiave: Bryan Glazer (proprietario e copresidente dei Buccaneers), Edward Glazer (proprietario e copresidente dei Buccaneers), Joel Glazer (proprietario e copresidente dei Buccaneers)

9. Paul G. Allen Trust

Valore: 7,41 miliardi di dollari

Proprietà: Seattle Seahawks, Portland Trail Blazers, Seattle Sounders*.

Personaggio chiave: Jody Allen (presidente)

10. Maple Leaf Sports & Entertainment

Valore: 6,42 miliardi di dollari

Proprietà: Toronto Raptors, Toronto Maple Leafs, Toronto FC, Toronto Argonauts, Toronto Marlies

Personaggi chiave: Cynthia Devine (presidente e ceo), Sabina Rizvi (cfo)

11. 49ers Enterprise

Valore: 5,97 miliardi di dollari

Proprietà: San Francisco 49ers, Leeds United* FC, Elevate Sports Ventures*

Personaggi chiave: Denise DeBartolo York (proprietaria e copresidente dei 49ers), John York (proprietario e copresidente dei 49ers)

12. City Football Group

Valore: 5,96 miliardi di dollari

Proprietà: Manchester City, New York City FC, Melbourne City FC

Personaggi chiave: Ferran Soriano (ceo), Roel De Vries (Group coo)

13. Shad Khan

Valore: 5,95 miliardi di dollari

Proprietà: Jacksonville Jaguars, Fulham FC, All Elite Wrestling

Personaggi chiave: Shad Khan (proprietario dei Jaguars), Tony Khan (capo della strategia calcistica; ceo e direttore generale di AEW)

14. Famiglia Benson

Valore: 5,69 miliardi di dollari

Proprietà: New Orleans Saints, New Orleans Pelicans

Personaggio chiave: Gayle Benson (proprietario dei Saints e dei Pelicans)

15. Guggenheim Baseball Management

Valore: 4,92 miliardi di dollari

Proprietà: Los Angeles Dodgers, Spectrum SportsNet LA

Personaggio chiave: Mark Walter (ceo)

16. Haslam Sports Group

Valore: 4,83 miliardi di dollari

Proprietà: Cleveland Browns, Columbus Crew

Personaggi chiave: Dee e Jimmy Haslam (soci amministratori e principali)

17. AMB Group

Valore: 4,77 miliardi di dollari

Proprietà: Atlanta Falcons, Atlanta United, PGA Tour Superstore, AMBSE Ventures*

Personaggi chiave: Arthur Blank (proprietario)

18. Harris Blitzer Sports & Entertainment

Valore: 4,65 miliardi di dollari

Proprietà: Philadelphia 76ers, New Jersey Devils, New Meta Entertainment*, Elevate Sports Ventures*, HBSE Ventures, Utica Comets

Personaggi chiave: Josh Harris (cofondatore e socio accomandatario), David Blitzer (cofondatore e socio accomandante)

19. Tepper Sports & Entertainment

Valore: 4,55 miliardi di dollari

Proprietà: Carolina Panthers, Charlotte FC

Personaggio chiave: David Tepper (proprietario)

20. Monumental Sports & Entertainment

Valore: 4,51 miliardi di dollari

Proprietà: Washington Wizards, Washington Capitals, aXiomatic*, NBC Sports Washington, Monumental Sports Network

Personaggio chiave: Ted Leonsis (socio principale e ceo)

21. Pegula Sports & Entertainment

Valore: 4,46 miliardi di dollari

Proprietà: Buffalo Bills, Buffalo Sabres, Adpro Sports, Buffalo Bandits, Rochester Americans, Rochester Knighthawks

Personaggi chiave: Terry e Kim Pegula (proprietari)

22. Famiglia Wilf

Valore: 4,36 miliardi di dollari

Proprietà: Minnesota Vikings, Orlando City SC, Orlando Price, Wise Ventures

Personaggio chiave: Zygmunt Wilf (proprietario e presidente dei Vikings)

23. Joe Tsai

Valore: 3,99 miliardi di dollari

Proprietà: Brooklyn Nets, San Diego Seals, Las Vegas Desert Dogs, New York Liberty, G2 Esports*, LAFC*.

Personaggio chiave: Joe Tsai (proprietario dei Nets)

24. Famiglia Ricketts

Valore: 3,73 miliardi di dollari

Proprietà: Chicago Cubs, Marquee Sports Network*

Personaggio chiave: Tom Ricketts (proprietario e presidente dei Cubs)

25. RedBird Capital Partners

Valore: 3,60 miliardi di dollari

Proprietà: AC Milan, Fenway Sports Group*, Yes Network*, Rajasthan Royals*, Tolosa FC, XFL*, Dream Sports*

Personaggio chiave: Gerry Cardinale (fondatore e socio amministratore)

