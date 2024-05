Perché non ci sono donne nella classifica dei 50 atleti più pagati del mondo

Come ha fatto nei suoi anni nel basket universitario, Caitlin Clark ha iniziato la sua carriera da professionista abbattendo un altro record. L’ex stella dell’Università dell’Iowa, e miglior marcatrice di tutti i tempi nella storia del basket NCAA, ha firmato con Nike per quello che si ritiene sia il contratto di sponsorizzazione più oneroso nel basket femminile: fino a 28 milioni di dollari per otto anni. Ed è chiaro il motivo. Le prestazioni di Clark in NCAA hanno spinto gli ascolti televisivi e il suo debutto nella WNBA contro i Connecticut Sun ha garantito a quella squadra il suo primo sold out per un primo match casalingo dal 2003.

Eppure, nonostante il suo contratto con Nike e altre partnership redditizie con Gatorade, State Farm e Gainbridge, Clark non ha guadagnato abbastanza da essere tra i 50 atleti più pagati al mondo quest’anno. In realtà, nessuna donna lo ha fatto. La donna più pagata nel 2023, la tennista polacca Iga Świątek, ha incassato circa 23,9 milioni di dollari, poco più della metà dei 45,2 milioni di dollari necessari per entrare tra i primi 50 atleti nel 2024.

Le ex atlete non ammesse

Serena Williams era l’unica donna tra i 50 atleti più pagati al mondo l’anno scorso — la sua sesta volta in classifica nell’ultimo decennio — ma ora si è ritirata e non è più ammessa. Solo altre tre donne sono entrate nella top 50 dal 2012 — le ex tenniste Maria Sharapova e Li Na, così come Naomi Osaka, che sta ancora ampliando un portfolio di sponsor che ha raggiunto un picco stimato di 60 milioni di dollari all’anno dopo una lunga assenza per infortunio e dopo aver dato alla luce il suo primo figlio l’anno scorso. Nessuna donna è entrata in graduatoria dal 2017 al 2019.

Gran parte del problema deriva dal fatto che i guadagni sul campo, o stipendi e premi, sono legati al fatturato dei tornei di riferimento. La WNBA, ad esempio, raccoglie attualmente circa 60 milioni di dollari all’anno dai diritti televisivi. A titolo di confronto, la NBA guadagna circa 3 miliardi di dollari dai suoi accordi, una cifra che si prevede raddoppierà dopo le prossime rinegoziazioni.

Il divario negli stipendi

È chiaro quindi perché Clark guadagnerà solo poco meno di 77.000 dollari nella sua prima stagione in WNBA, mentre il primo scelto dalla NBA nel 2023, Victor Wembanyama, ha incassato uno stipendio base di 12,2 milioni di dollari. Gli stipendi della WNBA arrivano al massimo a circa 240.000 dollari mentre il minimo per i loro colleghi maschi è di circa 1 milione di dollari. Anche in uno sport come il tennis, dove i tornei del Grande Slam offrono premi in denaro uguali dal 2007, il divario di guadagno persiste nei tornei più piccoli.

Le previsioni di Deloitte

“Quest’anno e l’anno scorso sono stati fenomenali per le donne nello sport”, dice Anjali Bal, professore associato di marketing al Babson College. “Ci vorrà solo del tempo affinché il mercato si allinei.”Una quantità crescente di denaro investito negli sport femminili sta già cambiando il panorama. Deloitte stima che il totale combinato dei ricavi degli sport professionistici femminili raggiungerà 1,28 miliardi di dollari quest’anno, almeno il 300% in più rispetto alla previsione di tre anni fa. A sostenere questi risultati ci sono nuovi accordi per i diritti televisivi che hanno portato il valore annuo medio per la NWSL e il Torneo NCAA di basket femminile sopra i 60 milioni di dollari ciascuno.

Questi soldi si traducono in guadagni per i giocatori. Il montepremi totale del LPGA Tour questa stagione è salito a 123 milioni di dollari, un aumento del 76% rispetto al 2021. La NWSL ha aumentato il suo tetto salariale del 40% a 2,75 milioni di dollari e ha visto l’attaccante della Nazionale femminile degli Stati Uniti Mallory Swanson firmare il contratto più oneroso mai visto nella lega — 2 milioni di dollari per quattro anni, con un’opzione per il quinto.

Le atlete e il marketing

E anche sulle opportunità extra campo le cose stanno cambiando. Clark e l’ala delle Las Vegas Aces A’ja Wilson riceveranno da Nike le scarpe con il proprio nome, così come le stelle delle New York Liberty Sabrina Ionescu e Breanna Stewart. Nel frattempo, sempre più marchi stanno considerando le atlete femminili per le loro strategie di marketing: oltre a Clark, ci sono una serie di giovani stelle che stanno emergendo, tra cui Angel Reese e Cameron Brink nella WNBA, Nelly Korda e Rose Zhang nel golf e Świątek, Coco Gauff e Aryna Sabalenka nel tennis.

Il divario è ancora ampio, ma le atlete che guadagnano di più stanno facendo progressi reali. La media delle prime 20 dell’anno scorso è salita a 8,5 milioni di dollari dai 7,3 milioni di dollari del 2022. “È così ingiusto che le persone dicano cose come: ‘Beh, lo sport femminile non verrà mai visto come quello maschile’, perché non abbiamo mai cercato di dare loro equità in termini di distribuzione, di pagamenti, di altre cose”, dice Bal. “Gli sponsor sono guidati da elementi come gli spettatori. Non ci sono dubbi al riguardo.”

